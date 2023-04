Bioma Pampa terá € 7 milhões para desenvolvimento de modelos de produção inovadores e sustentáveis

A cidade de Lavras do Sul foi cenário para o lançamento do projeto Alianza Mais, na manhã deste sábado (15). O evento ocorreu no Parque de Exposições do Sindicato Rural de Lavras do Sul e contou com a presença do governador Eduardo Leite. Na ocasião, foi selada uma parceria que prevê investimentos de € 7 milhões (cerca de R$ 40 milhões pela cotação atual) ao longo dos próximos cinco anos. Deste total, € 2 milhões têm origem em aporte do Fundo Francês para o Meio Ambiente Mundial (FFEM).

A iniciativa da Associação para Conservação das Aves do Brasil (SAVE Brasil/Alianza del Pastizal), em parceria com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), tem por objetivo oportunizar assistência técnica, incentivos e financiamento de projetos produtivos que aliem maior produtividade para a agropecuária associado à conservação da biodiversidade do Bioma Pampa. Serão beneficiados produtores, incluindo mulheres e jovens rurais, comprometidos na conservação dos campos nativos do Pampa e, desta maneira, a contribuir com os desafios das mudanças climáticas.

Através do co-financiamento da Save Brasil e do BRDE, ao longo do projeto será disponibilizada uma linha de crédito especial, com incentivo a fundo perdido (blended finance) para viabilizar investimentos em modelos de produção inovadores e sustentáveis, que irão ajudar a gerar maior renda para os produtores pecuários do Bioma Pampa.

Ao destacar a necessidade de equilíbrio entre a economia e a questão ambiental, o governador lembrou que sem desenvolvimento a própria preservação fica comprometida. "Sabemos que essa conciliação é complexa, por isso saudamos esta parceria tão importante para a proteção do nosso mais importante bioma, que é o Pampa." Leite ainda lembrou que a região tem "uma agropecuária forte e reconhecida pela sua qualidade". "É a prova que o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental podem andar juntos."



Conforme o diretor executivo da Save Brasil, Pedro Develey, o projeto Alianza del Pastizal já alcançou a marca de 160 mil hectares de campos preservados através dos 308 produtores associados atualmente. "É um exemplo de como é possível a integração da agropecuária com a preservação. Com o novo projeto, vamos consolidar e ampliar ainda mais a produção."



Já a diretora da AFD no Brasil e Cone Sul, Laetitia Dufay, destacou a atuação da agência no País, em apoio a projetos alinhados com a sustentabilidade, em especial nos desafios do clima e na área social. "No Rio Grande do Sul, temos parceiros privilegiados - e o apoio ao projeto Alianza Mais é importante e ao mesmo tempo simbólico por olhar para as questões de gênero, promovendo o desenvolvimento sustentável", declarou a diretora.

Apoio às cadeias produtivas

Para o diretor de Planejamento do BRDE, Otomar Vivian, a participação no projeto Alianza Mais reforça os compromissos do banco como instituição comprometida com as diretrizes da Agenda 2030. Ele lembrou do esforço do governo gaúcho em adotar um novo Código Ambiental incluindo a proteção à biodiversidade do Pampa. "O projeto reúne o setor privado, o setor público e a academia e o BRDE, como braço de crédito do governo, é parceiro nessa aliança em favor do desenvolvimento com sustentabilidade".



O principal foco da linha crédito especial são investimentos na cadeia produtiva da carne, mas abrindo a possibilidade de apoio a outras tecnologias e atividades econômicas, como geração de energia com fontes renováveis, investimentos em outras cadeias produtivas, incluindo o turismo, vitivinicultura, olivicultura, entre outras.

Também se manifestaram durante o evento de lançamento o vice-prefeito de Lavras do Sul, Sérgio Santos; a secretária estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann; e o presidente do Sindicato Rural de Lavras do Sul, Francisco Abascal. O ato contou ainda com as presenças do secretário estadual em exercício do Desenvolvimento Econômico, Derly Fialho, e representantes do Sebrae-RS e demais entidades ligadas ao agro.

Objetivos

Com o propósito de apoiar a expansão e consolidação da iniciativa Alianza del Pastizal, com ações correndo há 17 anos, o projeto deverá ter seu início ainda no primeiro semestre deste ano. A introdução dos novos modelos para alinhar produção e conservação do bioma Pampa, está estruturada para atuar em cinco frentes: desenvolvimento de novos instrumentos financeiros para promover a manutenção de pastagens naturais nas propriedades pecuárias; promoção de boas práticas agropecuárias; valorização dos produtos agropecuários produzidos de forma sustentável no Pampa; desenvolvimento do mecanismo de governança participativa na Alianza del Pastizal; e produção de conhecimentos relacionados com o impacto dos sistemas de produção pecuários sobre as mudanças climáticas e monitoramentos de biodiversidade (avifauna, mastofauna e flora).





Bioma Pampa

As pastagens nativas do Cone Sul da América do Sul chamadas de "Pampa" ocupam uma área de cerca de um milhão de quilômetros quadrados, distribuídos entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Eles abrigam fauna e flora excepcionais, uma fonte única de variabilidade genética. No entanto, com uma perda de mais de dois milhões de hectares nos últimos 15 anos, devido principalmente à expansão das monoculturas como a soja, o bioma Pampa está ameaçado. A sua preservação requer soluções que envolvam atividades capazes de gerar receitas para os produtores, minimizando os impactos ambientais e preservando a biodiversidade.



Com objetivo de reverter o quadro de perdas dos campos nativos no bioma Pampa e toda a sua avifauna associada, desde o ano de 2005 a SAVE Brasil tem atuado na região do bioma Pampa no Rio Grande do Sul como fundadora da Alianza del Pastizal e sua representante oficial no Brasil. A Alianza del Pastizal foi criada no ano de 2006 com o objetivo de integrar a produção rural com a conservação da biodiversidade nos campos nativos do sul da América do Sul. Trata-se de uma iniciativa sul-americana liderada pela ONG global BirdLife International e seus respectivos parceiros nacionais da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai para a conservação dos campos naturais do Bioma pampa do Cone Sul.



A SAVE Brasil tem implementado um ambicioso conjunto de atividades para apoiar o funcionamento da Alianza del Pastizal no Pampa gaúcho e promover sistemas pecuários competitivos, através de ações de manejo eficientes que conciliem adequados níveis de produção animal associada à conservação da biodiversidade. Nesse sentido, se destaca o apoio à melhoria da produtividade e rentabilidade dos campos nativos por meio da identificação e disseminação de boas práticas de manejo pecuário.

Por meio de um programa de certificação a Alianza del Pastizal avalia propriedades rurais que se encaixam dentro dos requisitos estabelecidos em seu protocolo, cujo principal critério é que a propriedade possua o mínimo de 50% de área de campo nativo dentro dos seus limites. Considerando o quadro atual de 308 propriedades rurais certificadas pela Alianza del Pastizal no Rio Grande do Sul, o programa hoje contribui para a manutenção de cerca de 160 mil hectares de campos nativos no Pampa distribuídos em 40 municípios.