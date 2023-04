Debate sobre proibição do uso de itens plásticos é retomado na Assembleia Legislativa

Jefferson Klein

Com a mudança da legislatura, a proposta do projeto de lei (PL) 38/2020, que prevê proibir o fornecimento ao consumidor de objetos plásticos de uso único, como sacolas, embalagens, recipientes e demais utensílios descartáveis, foi reapresentada no começo deste ano na Assembleia Legislativa gaúcha. Atualmente, a iniciativa de autoria do deputado Zé Nunes (PT) encontra-se em análise na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).Além de sacolas, a legislação pretende abranger copos, potes, pratos, talheres, bandeja para refeições, canudos, suportes e outros objetos similares que, após um aproveitamento, são descartados, tornando-se resíduos. A norma determina aplicação em estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços e locais de realização de eventos, tais como restaurantes, bares, padarias, casas noturnas, hotéis, salão de festas, comércio ambulante, feiras livres, estádios, supermercados, minimercados, farmácias, lojas, entre outros. A regra não se aplicaria em casos de emergência sanitária, riscos iminentes à saúde pública, razões de segurança pública e uso por pessoas portadoras de necessidades especiais. Sobre a motivação da medida, Nunes ressalta que o material plástico é um dos maiores elementos de contaminação do meio ambiente. “E as sacolas representam uma boa parte desses resíduos, sendo que muitas delas não vão para o aterro sanitário, acabam se perdendo e causando grandes transtornos”, aponta o deputado. De acordo com ele, a ideia é instituir uma discussão sobre o tema.Entre as alternativas sugeridas pelo parlamentar estão a produção de artigos que empreguem matérias-primas biodegradáveis e a redução do emprego dos itens de origem fóssil. “Precisamos intensificar esse processo”, sustenta Nunes. O deputado argumenta que a sacola plástica é algo prático, mas muitas vezes as pessoas voltam para suas casas com várias delas, sem necessidade, e isso gera consequências.Ele diz que entende o “olhar” da indústria do plástico, contrária ao projeto de lei, no entanto considera que se houver uma legislação que permita avançar no fortalecimento de um mercado de produtos biodegradáveis, também surgirão várias possibilidades na cadeia econômica. “Eu acredito que possam ser melhores ainda as oportunidades”, projeta. O parlamentar salienta que é preciso buscar uma opção de custo competitivo e combater a banalização da utilização das sacolas plásticas.Já o presidente do Sindicato das Indústrias de Material Plástico no Estado do Rio Grande do Sul (Sinplast-RS), Gerson Haas, recentemente, reuniu-se com deputados como Claudio Tatsch (PL), Valdir Bonatto (PSDB) e Rodrigo Zucco (Republicanos) em busca de apoio para barrar o projeto que limitará o uso de produtos feitos a partir de resinas termoplásticas. O dirigente defende que é preciso perceber que o plástico é benéfico para a sociedade, que necessita dele diariamente. Haas destaca que as sacolas plásticas, assim como servem para transportar as compras das pessoas do supermercado até suas residências, são utilizadas posteriormente para o descarte do lixo. No entanto, ele admite que é preciso dar um encaminhamento adequado para o produto, no caso para a reciclagem. O maior problema, conforme o dirigente, é o consumidor que pega a sacola e depois a joga no chão, sem dar uma destinação correta. Para o presidente do Sinplast-RS, deveria ser acrescido ao currículo escolar o tema da sustentabilidade e sociabilidade. “Nós defendemos os três ‘Rs’, que é reutilizar, reduzir e reciclar”, afirma Haas. Ele salienta que o plástico chegando nas cooperativas de reciclagem, essas unidades dão o encaminhando devido aos itens. O dirigente também alerta que uma proibição mais radical do uso do plástico irá ocasionar o fechamento de empresas e desemprego no Estado.