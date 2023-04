ManageEngine cresce 40% em receita no Brasil em 2022 e anuncia expansão do programa de parceiros

A ManageEnine, divisão de gerenciamento de TI da Zoho Corporation, está expandindo sua atuação no mercado brasileiro. Com operação em vários países ao redor do mundo e 280 mil clientes, a empresa tem forte presença na América Latina e no Brasil, com dois escritórios em São Paulo e um em Santa Catarina. “Em termos de Brasil, o país é um importante mercado para a companhia na América Latina”, destaca o gerente regional para a região, Subin George.



E, dentro do Brasil, o Rio Grande do Sul também tem posição de destaque nos planos da ManageEngine, uma vez que é a sexta principal fonte de negócios para a companhia. “O Rio Grande do Sul se tornou um estado muito importante para nós, e nossa ideia de expansão inclui acrescentar mais parceiros no futuro", afirma.



Presente no mercado há 20 anos, a ManageEngine tem em seu portifólio mais de 90 produtos e ferramentas de softwares de gerenciamento de TI global com foco na segurança. Nesta quarta-feira (12), a companhia divulgou os resultados de 2022, que fechou com crescimento de 40% na receita no Brasil em relação ao ano anterior, e de 30% no número de clientes.



No ano passado, os mercados bancário, financeiro e de seguros (BFSI) foram os que mais contribuíram para o crescimento da empresa, seguidos pelos segmentos de serviços de TI e manufatura. O segmento BFSI responde por mais de 35% dos negócios globais da empresa.



“Após a pandemia e a adoção de modelos híbridos de trabalho, as companhias precisaram se adaptar, o que impulsionou a busca por soluções na nuvem”, explica Subin. As ferramentas em cloud possibilitam redução de custos e aumento da produtividade, entre outros benefícios. Com a alta demanda por soluções que auxiliem as organizações na migração para a nuvem, compliance em TI, gestão de endpoints e de segurança, a expectativa é que a empresa alcance em 2023 um desempenho semelhante ao do ano anterior.



A expansão dos parceiros neste ano focará o Sul e Sudeste, regiões com forte demanda pelas soluções da empresa, e busca aumentar o relacionamento com os clientes locais, abordando suas necessidades de forma rápida e eficiente. “A ManageEngine continua focada em investir no País para ajudar nossos clientes. Nos dedicamos constantemente aos nossos parceiros, sendo o treinamento um elemento importante, pois eles são o primeiro ponto de contato com estes clientes. Como parte da estratégia de expansão, procuraremos adicionar novos canais com foco na segurança de TI, monitoramento de TI e gerenciamento de endpoints”, diz Subin.