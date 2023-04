Lavanderia 5àsec expande presença no RS e prevê 16 novas operações

O Grupo 5àsec, rede de franquias de lavanderias especializadas no tratamento de roupas e produtos têxteis, projeta alcançar 600 operações no Brasil em 2023, com crescimento acima de 10%. Operando com duas bandeiras – 5àsec e LavPop, a empresa conta com 530 unidades em funcionamento, sendo 21 no Rio Grande do Sul. A projeção até o final de 2024 é que 16 novas operações estejam funcionando no Estado. Ao todo, com as implantações, o grupo prevê um investimento de R$ 3,2 milhões na região.

A empresa tem duas marcas – a tradicional 5àsec, há 29 anos no Brasil e 55 anos do mundo, e a LavPop. Lançada no ano passado, a LavPop adota uma proposta de operação mais enxuta e econômica, feita para cidades menores, com população abaixo de 80 mil habitantes.

Dentro das duas marcas, há diferentes modelos de negócios. No mais tradicional, a lavanderia especializada, o cliente deixa a roupa e é feito todo o processo de lavagem, secagem, tratamento especializado na peça e entrega, inclusive com delivery. No outro formato, o autosserviço, o cliente vai até a lavanderia e ele próprio faz o serviço de lavagem e secagem, sem necessidade de funcionários.

“Em torno de 90% das nossas lavanderias são do serviço especializado, porque foi assim que chegamos aqui e é uma cultura do Brasil esse tipo de lavanderia. Mas, hoje, a procura por parte dos investidores está pelo modelo de autosserviço, que tem 150% a mais de interessados”, explica Alex Quezada, vice-presidente de marketing e vendas do Grupo 5àsec.

O cliente brasileiro ainda prefere as lavanderias especializadas, onde o serviço engloba todos os processos da lavagem, explica Quezada. Foto: Grupo 5àsec/Divulgação/JC

Com menos unidades, a opção pela franquia de autosserviço se torna mais atrativa também por ter investimento mais baixo e dispensar a necessidade de funcionários. “O franqueado pode continuar com a sua atividade financeira e investir no negócio que vai dar lucratividade”, afirma Quezada.

O investimento em uma LavPop de autosserviço fica a partir de R$ 155 mil e o retorno ocorre a partir do 1 ano e meio, em média. Na 5àsec, o aporte começa em R$ 263 mil e o payback vem em 24 meses para a opção Express, idealizada especialmente para locais menores. Os valores incluem o equipamento, taxa de franquia, reforma do imóvel e até o capital de giro.

“Temos uma grande procura de interessados em abrir uma franquia. Em fevereiro, foram quase 500. Mas trabalhamos com excelência e filtramos bem o perfil do investidor para que as lojas sejam abertas e tenham sucesso. Não queremos ficar fechando lojas, queremos parceiros fortes para expandir”, ressalta.

Dentro da expansão no Rio Grande do Sul, o grupo inaugura, no próximo dia 19, uma unidade em Canela. Até o final do ano, a vizinha Gramado também terá uma operação. “Acredito que estando nessas duas cidades que são referências de turismo no Estado vai ajudar também a levar a marca para outras praças. O Rio Grande do Sul tem muitas cidades com potencial que a 5àsec ainda não está estabelecida”, conta Quezada.

A 5àsec é a maior rede de lavanderias do mundo, com mais de 1.800 unidades em mais de 30 países. No Rio Grande do Sul, o grupo conta com 21 operações, sendo 13 em Porto Alegre. A partir de um mapeamento, a rede identificou as boas oportunidades de negócios nos bairros da Zona Sul da Capital, e no interior nas cidades de Gravataí, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Rio Grande, Passo Fundo, Santa Maria, Canoas, Pelotas Viamão, Alvorada, Sapucaia do Sul, Santa Cruz do Sul, Cachoeirinha, Uruguaiana, Bagé e Erechim.

O investimento em uma unidade da 5àsec no modelo express é a partir de R$ 263 mil, e na padrão a partir de R$ 460 mil. Foto: Grupo 5àsec/Divulgação/JC

Quanto custa abrir uma franquia da 5àsec:

Investimento no modelo LavPop



Autosserviço: a partir de R$ 155 mil



Padrão: a partir de R$ 210 mil



Retorno do investimento: de 18 a 30 meses* (*O payback pode variar para mais ou para menos, de acordo com a gestão do operador de franquia, praça e público)