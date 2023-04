Vivo Ventures terá até R$ 320 milhões para startups

O Vivo Ventures, fundo de investimento em participações (FIP) lançado em 2022 para investir em startups em estágio de desenvolvimento mais avançado, terá até R$ 320 milhões disponíveis para os próximos três anos.

O principal foco é impulsionar e aportar valor no ecossistema B2C e B2B2C da Vivo como parte da estratégia de Inovação Aberta e Novos Negócios da Telefónica. Entre as áreas prioritárias, estão Entretenimento, Casa Inteligente, Marketplace, Saúde, Finanças e Educação.

"Nosso fundo vem para impulsionar o desenvolvimento e a execução dos planos desse ecossistema, oferecendo inteligência de mercado, que ajuda as investidas a alavancarem seus negócios. Se a startup desenvolve algum produto ou tecnologia que faça sentido para nós como fornecedor, caminhamos para fechar parcerias", explica Gabriela Toribio, Managing Director da Wayra Brasil e Vivo Ventures. Os dois primeiros aportes de Vivo Ventures foram realizados na Klavi, no valor de US$ 3 milhões, e de R$ 10 milhões na Klubi.

O Vivo Ventures complementa a plataforma de investimento em startups da empresa, em conjunto com a Wayra, hub de inovação aberta e braço de investimento early stage. Com presença no Brasil desde 2012, a Wayra investe até R$ 2 milhões em startups preferencialmente em rodadas iniciais pré-seed e seed e que tenham negócios alinhados à estratégia da Vivo. Já o Vivo Ventures investe em startups growth, com tickets médios de aproximadamente R$ 25 milhões.

Em 2022, a Wayra gerou R$ 74,2 milhões em negócios com a Vivo por meio de suas 26 startups investidas, que juntas têm valor de mercado superior a R$ 2,3 bilhões. Esse número representou um crescimento de aproximadamente 8,8% em relação ao ano anterior.

Nos últimos três anos, a Wayra Brasil investiu R$ 9,7 milhões em oito novas startups, como Olivia, Gabriel e GamerSafer. Já são mais de 100 contratos fechados, sendo seis deles em 2022, como com a QueroQuitar, plataforma que funciona como uma mesa de negociação online para quitação e negociação de dívidas de forma anônima. A solução já está sendo oferecida a mais de 1,8 milhão de clientes da Vivo. O contrato com a empresa pode gerar um acréscimo de até 25% na receita anual da startup entre 2023 e 2024.

Apesar dos veículos de investimento, Wayra e Vivo Ventures, terem times diferentes, suas atuações são integradas. A ideia com isso é aproveitar ao máximo as oportunidades em prol da Vivo e do grupo Telefónica, reforçando a empresa como hub digital. A gestão dos dois fundos é feita pela Wayra Brasil.

Para 2023, os principais segmentos de interesse dos fundos são as healthtechs, fintechs, edtechs, marketplace, casa conectada, Inteligência Artificial, energia e entretenimento.

"Queremos gerar novas linhas de receitas, com novos produtos e aumentar a conversão em vendas. Outro ponto importante é que a Wayra e Vivo Ventures fomentem melhores práticas no ecossistema de Corporate Venture Capital (CVC), mantendo-se relevantes e gerando impacto, com um bom portfólio cada uma", encerra Gabriela.