Com arcabouço fiscal, governo quer mostrar limite nas despesas, afirma Colnago

"A apresentação das linhas gerais do novo modelo fiscal do governo federal foi um passo importante, em especial para mostrar a sociedade e ao mercado que vai existir um limite de crescimento das despesas. Havia um receio por parte do mercado de que não haveria limite nos gastos. Ou seja, a preocupação era de que o governo poderia criar a qualquer momento uma despesa inesperada. Esse é o maior mérito do novo Arcabouço Fiscal do governo Lula". A avaliação foi feita pelo ex-ministro do Planejamento do governo do ex-presidente da República, Michel Temer, Estevez Colnago, que nesta quarta-feira (12) participou do Tá na Mesa da Federasul onde abordou o tema o "Novo Arcabouço Fiscal".

Porém, segundo Colnago, o novo plano fiscal do governo Lula precisa ter um olhar cuidadoso porque a proposta está muito calcada num aumento de receita. "O País possui uma carga tributária bem alta em torno de 33%. São quatro meses no ano em que a sociedade brasileira trabalha para pagar tributos. É muito difícil pensar que a elevação da carga tributária poderá ser a solução para uma instabilidade fiscal ou para uma maior solidez fiscal", ressaltou.

Entre os pontos de atenção destacados pelo ex-ministro do Planejamento com relação ao Novo Arcabouço Fiscal do governo federal, está o modelo extremamente dependente da evolução das receitas, o que tende a dificultar a solidez das contas públicas em momentos de arrefecimento da arrecadação, em especial, após períodos de alta nas receitas. "Como estamos em um exercício com déficit projetado pelo governo superior a R$ 100 bilhões, o modelo e sua dependência da receita coloca foco na carga tributária (já elevada no Brasil)", ressaltou. De acordo com Colnago, o modelo do plano fiscal não prevê maior parcimônia no crescimento das despesas mesmo nos casos em que o endividamento atinge níveis muito elevados, o que pode trazer grande pressão sobre o perfil e o juros da dívida pública.

Segundo Colnago, embora a União apresente um robusto patrimônio, o modelo, diferentemente do adotado pelas famílias ou empresas, não traz medida ou proposta que considere o uso desse patrimônio no auxilio da construção de um caminho de sustentabilidade fiscal. "A proposta não incorpora parte importante do marco fiscal, prevista, inclusive, na Constituição como, por exemplo, a definição do que seria sustentabilidade da dívida, dos níveis de compatibilidade dos resultados fiscais com a trajetória da dívida ou ainda da trajetória de convergência do montante da dívida com os limites definidos em legislação", acrescentou. Conforme Colnago, ao propor metas, projeções e cenários de quatro anos, o governo federal ajuda no planejamento fiscal de médio prazo e longo prazo dos agentes econômicos.

Para ele, as principais economias, entre elas a do Brasil, têm adotado um conjunto de regras e mecanismos que procuram conduzir as contas públicas e as principais variáveis fiscais para um cenário de maior previsibilidade e sustentabilidade ao longo do tempo. "Os desafios impostos pela Covid-19 e pela Guerra na Ucrânia, têm levado a uma rediscussão dos modelos em uso e a uma busca pelo seu aprimoramento", explicou. O ex-ministro afirmou que o Brasil também tem debatido o aprimoramento do seu marco fiscal, que, independentemente do modelo a ser adotado, não pode deixar de ser um compromisso do governo e da sociedade com a sustentabilidade das contas públicas e com o futuro do País.