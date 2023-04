Frumar incorpora indústria de pescados de Santa Catarina

Em um negócio avaliado em R$ 50 milhões, a Frumar, empresa gaúcha de importação e distribuição de pescados, adquiriu a Komdelli (Tijucas/SC), unidade operacional do grupo Komlog. Juntas, essas empresas formarão uma das cinco maiores empresas de processamento e distribuição de pescados do Brasil, com aproximadamente 10% de market share no segmento de salmão. Dessa forma, a empresa ampliará sua a capacidade produtiva em 10 vezes, chegando a mais de 800 toneladas de pescados por mês. Conforme o diretor da Frumar, Éderson Krummenauer, o volume estimado para 2023 poderá chegar a 10 mil toneladas e um faturamento do grupo somado deverá ultrapassar R$ 670 milhões em 2023, 66% mais do que no ano passado. Segundo Krummenauer, a empresa irá manter todo o quadro de colaboradores da Komdelli, que hoje contabiliza aproximadamente 150 pessoas. Somando a equipe da Frumar, que hoje possui cerca de 200 funcionários, o grupo irá empregar diretamente mais de 350 pessoas. “Esta aquisição é parte fundamental da estratégia de integração e adensamento da posição da Frumar na cadeia de processamento de pescados. Com este movimento, a Frumar ganha uma maior relevância em toda cadeia e passa a processar e produzir produtos de maior valor agregado com acesso direto ao consumidor final, buscando construir uma marca forte e duradoura”, avalia o empresário, ressaltando que a ambas as marcas, Frumar e Komdelli, serão mantidas.Segundo Krummenauer, vale ressaltar a excelente estrutura operacional da empresa catarinense e alto nível de automação, único no País em processamento e congelamento de pescados. “Além dos ativos físicos de excelente qualidade e da marca, um dos grandes ativos absorvidos por esta aquisição é a equipe de colaboradores, que traz um enorme know-how em processos de produção e uma cultura de gestão profissionalizada com crucial importância para o desenvolvimento da companhia”, acrescenta o empresário. A estrutura jurídica da aquisição foi conduzida pela MSC Advogados, escritório especializado em reestruturação de negócios, e com a assessoria da Trust & Co Investimentos, especializada em fusões e aquisições. Mercado externoO diretor destaca, ainda, que com a aquisição se abre um leque de oportunidades para ampliação do processamento de outros pescados, inclusive para o mercado externo. Com uma área industrial de 28 mil metros quadrados e área frigorífica de 7,2 mil metros quadrados, a empresa catarinense tem posição logística estratégica, pois fica próxima dos principais portos de cargas e do maior polo pesqueiro do Brasil, Itajaí/SC. A unidade da Komdelli soma-se a outras cinco da Frumar: em Porto Alegre/RS, São Leopoldo/RS, Passo Fundo/RS, Itapema/SC e São Paulo/SP.