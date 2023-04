Soprano unifica unidades com foco na construção

A Soprano, com sede em Farroupilha e especializada em soluções para casa e construção, unificou duas de suas unidades, traduzindo a realidade do mercado de construção civil e, principalmente, possibilitando atendimento mais amplo e completo aos clientes. Intitulada MatCon, a nova unidade reúne os produtos de fechaduras e ferragens e de materiais elétricos, com o objetivo de ampliar a cooperação entre esses negócios e fortalecer a marca enquanto referência.

Segundo Bruno Mayer, diretor comercial MatCon, o mercado já atua em função desse segmento de materiais de construção, que promove negócios voltados às pequenas reformas ou construções de casas, apartamentos, prédios e outras edificações do setor da construção civil, entre outros. “Como evolução natural do nosso reposicionamento como soluções para casa e construção, percebemos a oportunidade de unificação em busca de maior sinergia entre os negócios e o relacionamento com o próprio mercado”, explica.

Uma das mudanças em andamento será por conta do treinamento e adaptação dos vendedores ao oferecerem portfólio de produtos com soluções para acesso e segurança e energia. Não haverá alterações quanto a materiais disponíveis, mas sim disponibilizá-los em conjunto durante a negociação comercial.

Entre as expectativas, estão a de dobrar a quantidade de clientes que venham a adquirir um conjunto de soluções, tanto para energia e acesso e segurança. “A previsão é de um crescimento robusto em ambas as áreas, de materiais elétricos a fechaduras, com destaque para o avanço na linha de interruptores e tomadas”, projeta Mayer.

A nova estruturação está sendo apresentada ao mercado na 27ª Feicon, que segue até sexta

(14) em São Paulo. De acordo com Mayer, a Feicon é o local ideal para divulgar a mudança

para profissionais do varejo e indústria, engenheiros, arquitetos e público da construção civil.

A Soprano participa com estande próprio de 280m², onde expõe uma série de novos produtos.