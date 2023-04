Projeto de lei busca acelerar processo de licenciamento ambiental no RS

Jefferson Klein

Com a meta de agilizar os procedimentos para conseguir licenças ambientais no Rio Grande do Sul, o deputado Gustavo Victorino (Republicanos) protocolou na Assembleia Legislativa um projeto de lei para instituir o chamado sistema “fast track”. A intenção é criar uma legislação que permita que as empresas consigam, em curto espaço de tempo, liberação para seus empreendimentos funcionarem, mesmo que de forma parcial e temporária em situações de maior impacto ambiental.“A ideia é fazer com que licenças ambientais, que às vezes demoram anos, possam ser obtidas em menos de 30 dias, mesmo que provisoriamente”, diz o deputado. Ele enfatiza que as ações serão monitoradas pelo setor público e se os empreendedores mantiverem um índice de reflexo ambiental dentro da lei conseguirão a licença definitiva. Quanto às iniciativas de baixo impacto, o parlamentar informa que com o sistema fast track será eliminada uma série de exigências, inclusive documentais.Victorino calcula que o projeto de lei possa ser votado ainda neste primeiro semestre. Ele frisa que o modelo atual de licenciamento, em várias ocasiões, acaba obstaculizando o desenvolvimento de projetos no Estado. “Hoje, as empresas recebem um não de cara e esse não manda as companhias para fora do Rio Grande do Sul”, critica o deputado. O parlamentar acrescenta que muitos desses empreendedores que desistem de ficar no território gaúcho acabam se instalando em cidades catarinenses. “Nós estamos perdendo parque industrial, negócios e a economia produtiva para Santa Catarina por conta da dificuldade do licenciamento ambiental”, afirma.Para Victorino, entre os setores que mais se beneficiarão com a medida estão os de serviços, comércio, turismo, tecnologia e inovação. “Você não pode, por exemplo, igualar um escritório de advocacia com uma empresa de produtos químicos, não se pode exigir as mesmas licenças ambientais desses dois estabelecimentos”, sustenta o deputado.Questionado se a proposta pode acarretar descuidos com a preservação ambiental devido uma análise mais acelerada, Victorino destaca que a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), pasta à qual a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) é vinculada, continuará tendo poder absoluto sobre o licenciamento. Dentro desse contexto, a Sema pode entender que algum determinado empreendimento esteja impossibilitado de entrar no sistema fast track.