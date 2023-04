Farmácia Vila dos Comerciários suspende atendimento para controle de estoque

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre dá início ao inventário dos medicamentos nas farmácias distritais da Capital, rotina obrigatória definida pela controladoria municipal e necessária para qualificar a gestão do controle de estoques. Em função disso, os serviços precisam suspender temporariamente o atendimento em dias de menor impacto à população, de forma escalonada, para que os profissionais possam efetuar o trabalho.Nesta quarta (12) e quinta-feira (13), o ajuste será realizado na Farmácia Distrital Vila dos Comerciários, localizada na rua Professor Manoel Lobato, 151, bairro Santa Tereza, que não atenderá ao público nessas datas. A retirada de medicamentos pode ser feita nas demais farmácias distritais e dispensários de unidades de saúde do município.Confira os locais de disponibilidade dos medicamentos em "Onde está seu medicamento?". Para a retirada, são solicitados cartão SUS, receita médica válida e documento de identidade.Calendário de controle de estoques:Abril:12 e 13: Farmácia Distrital Vila dos ComerciáriosMaio:10 e 11: Farmácia Distrital Santa Marta17 e 18: Farmácia Distrital Restinga24 e 25: Farmácia Distrital Navegantes31 e 01/06: Farmácia Distrital IAPIJunho:14 e 15: Farmácia Distrital Murialdo21 e 22: Farmácia Distrital Bom Jesus28 e 29: Farmácia Distrital ModeloJulho:5 e 6: Farmácia Distrital Sarandi12 e 13: Farmácia Distrital CamaquãUnidades de saúde com farmacêutico (horário do atendimento farmacêutico):Bananeiras – 11h às 17hSanta Cecília – 8h às 17hClínica da Família José Mauro Ceratti Lopes – 8h às 20hLami – 10h às 19hTristeza – 16h às 22hPrimeiro de Maio – 16h às 22hMapa – 13h às 19hCristal – 13h às 19hSão Carlos – 16h às 22hCampo da Tuca – 16h às 22hDiretor Pestana – 16h às 22hRamos – 16h às 22hAssis Brasil – 13h às 19hMorro Santana – 16h às 22hPanorama – 10h às 19hBom Jesus - 13h - 19hVeja os endereços das dez farmácias distritais.