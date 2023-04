Irani e Quintessa selecionam startups para aceleração ESG

"A iniciativa gera valor para as duas partes: as startups podem implementar suas soluções, tendo a Irani como potencial cliente e parceira de negócios, e a Irani ganha eficácia na execução de sua estratégia de negócio alinhada à agenda ESG, tendo as soluções já desenvolvidas pelas startups como aliadas", analisa Anna de Souza Aranha, sócia-diretora do Quintessa.

"Estamos realizando uma edição bastante diferenciada, pelo foco total em sustentabilidade e pelo formato, com startups convidadas a partir de um banco de projetos já validados pelo Quintessa. São projetos totalmente alinhados com nossas práticas e os compromissos ESG da Irani para o ciclo 2021-2030", explica o diretor-presidente de Irani, Sérgio Ribas.

Após a etapa de refinamento e cocriação com a companhia, seis delas implementarão pilotos destas soluções junto à Irani. As startups participantes farão workshops com especialistas para refinar suas propostas, terão suporte individualizado da Quintessa e poderão se conectar com a Irani Ventures - veículo de Corporate Venture Capital (CVC) da empresa focado em investimentos em novas e promissoras ideias e empresas.

Nesse ano, no Irani Labs - Edição ESG, cinco temáticas nortearam a escolha das participantes: Resíduos, Mudanças Climáticas, Embalagens Sustentáveis, Diversidade e Comunidades do Entorno e Melhoria nas condições sociais/de trabalho de catadores. A expectativa é que as soluções voltadas ao desenvolvimento comunitário, por exemplo, sejam posteriormente aplicadas nas comunidades do entorno das unidades da Irani em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais.

O Irani Labs é o programa de inovação aberta da companhia criado em 2020 com foco de gerar conexões com startups e ecossistemas inovadores para desenvolver soluções sustentáveis em produtos, serviços e processos.

Deste grupo, até 12 startups terão a oportunidade de apresentar suas soluções à companhia. Ao longo de abril serão realizadas entrevistas individuais e, em maio, entre os dias 18 e 19, ocorre o Pitch Day, com 24 startups, sendo esta a fase final antes do anúncio das 12 vencedoras.

Setenta e duas startups foram selecionadas para participar da edição especial do Irani Labs - ESG, iniciativa da Irani, uma das principais indústrias de papel e papelão ondulado do Brasil, em parceria com o Quintessa, aceleradora de impacto.

Ufrgs, Pucrs e Unisinos renovam Aliança para Inovação até 2028

Iniciativa fundamental para a aceleração de diversas iniciativas voltadas para o desenvolvimento do ecossistema empreendedor gaúcho, a Aliança para Inovação de Porto Alegre foi renovada até 2028. O Termo Aditivo ao Protocolo de Intenções foi assinado pelos reitores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) e Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), que lideram a iniciativa.

Efetivado em abril de 2018, o acordo tríplice de universidades, cumpre o papel de potencializar ações de alto impacto em prol do avanço do ecossistema de inovação e do desenvolvimento.

"O ato formal de renovação da Aliança para Inovação demonstra a maturidade desta tríplice parceria, que já está colhendo frutos e que promove avanços inovadores no ensino, pesquisa e extensão, gerando benefícios para nossas comunidades acadêmicas e para a sociedade como um todo", afirma o reitor da Ufrgs, Carlos Mendes.

O reitor da Pucrs, Ir. Evilázio Teixeira, disse que as instituições de ensino seguem em busca de melhorias para a Educação Superior. "Daremos sequência a essa iniciativa que potencializa ações de alto impacto em prol do avanço do ecossistema de inovação e do desenvolvimento", apontou. Uma das ações de destaque da Aliança é o Pacto Alegre, um acordo de cooperação em prol da inovação na cidade de Porto Alegre que tem a participação do poder público e iniciativa privada. Outra ação caracterizou-se no esforço e participação da Aliança para Inovação que se efetivou com a realização do South Summit. "Acreditamos na força da colaboração em prol de um ecossistema criativo e empreendedor onde a inovação ocorra integrada ao desenvolvimento socioambiental e da qualidade e equidade na educação", reforçou o reitor da Unisinos, Pe. Sergio Mariucci.