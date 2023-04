Jornalista Patricia Knebel recebe medalha da ARI

A Associação Riograndense de Imprensa (ARI) promoveu nesta quarta-feira a 5ª edição da Medalha Alberto André. Realizado no salão nobre da entidade, a distinção homenageou 11 jornalistas que são destaques das suas áreas e que possuem significativa contribuição para o jornalismo. Entre eles, esteve a colunista do Jornal do Comércio Patricia Knebel.

"Receber uma premiação da ARI é uma grande honra. Sou grata por esse momento e por poder representar todos os meus colegas. O Jornal do Comércio sempre foi a minha grande escola e me deu a possibilidade de conhecer e aprender com pessoas extraordinárias, dentro e fora da redação. O jornalismo vem passando por grandes transformações na era digital, e agora o nosso desafio é seguirmos em frente, sempre defendendo a informação de qualidade", ressalta Patricia.

Na ocasião, também foram homenageados os profissionais Antônio Carlos Macedo (Rádio Gaúcha); Francisco Alves (Rádio Charrua); Hilda Haubert (TVE e FM Cultura); José Antonio Vieira da Cunha (Coletiva.net); Julieta Margarida Amaral (Assessoria de imprensa); Júlio César de Magalhães (Fiergs); Katia Marko (Rede Nacional de Proteção a Jornalistas); Magda Rodrigues da Cunha (Universidade Católica Portuguesa); Mario Alberto de Paula Gusmão (Grupo Sinos) e Taline Oppitz (Correio do Povo).