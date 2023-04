Clientes da RGE podem ganhar um ano de conta de luz grátis

A RGE, uma das distribuidoras do Grupo CPFL, acaba de lançar a promoção “Um Ano de Luz”, que vai sortear um ano de conta de energia grátis para quem utilizar PIX como forma de pagamento. A campanha acontece entre 3 de abril e 2 de julho e vale para todos os clientes residenciais atendidos pelas distribuidoras da CPFL Energia nos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Paraná.Para participar, é necessário se cadastrar no site http://www.anodeluzcpfl.com.br e aceitar o regulamento. Cada conta paga com PIX, durante o período da promoção, gera um número da sorte. Clientes que, no momento do cadastro, informarem ou atualizarem dados como e-mail e número de celular podem adquirir até três números da sorte extras.Na área de concessão da RGE serão sorteados 18 prêmios, que garantirão para o vencedor o pagamento automático das contas de luz por um ano, com um limite mensal de R$ 300,00. Os sorteios serão realizados pela Loteria Federal e os contemplados serão divulgados no site da promoção.“Mais de 1 milhão de clientes já pagam a conta de energia da CPFL, mensalmente, com PIX. No último ano o aumento foi de 93%, o que demonstra o interesse do nosso cliente em utilizar cada vez mais esse recurso, que é tão seguro e prático”, explica o diretor comercial da CPFL Energia, Rafael Lazzaretti. A empresa acredita que essa ação pode trazer benefícios tanto para os clientes quanto para própria empresa, já que o recebimento via PIX traz agilidade na confirmação do pagamento das contas e, consequentemente, na execução de serviços como religação de energia.