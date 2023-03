Fórum debaterá potencial da economia azul no RS

Jefferson Klein

Uma área que chama cada vez mais a atenção de empreendedores no Estado será tema de encontro em Rio Grande. O município sediará o 1º Fórum de Desenvolvimento da Economia Azul RS – O futuro está no mar, que acontecerá entre os dias 3 e 5 de abril, na Câmara de Comércio de Rio Grande. “É um fórum de mobilização, de sensibilização e de alinhamento de conhecimentos sobre o que é a economia azul”, ressalta o diretor-presidente do APL Marítimo RS, Arthur Rocha Baptista. A entidade é uma associação civil sem fins lucrativos que tem o objetivo de fomentar e facilitar a interação entre os integrantes do setor marítimo-portuário e de suas respectivas cadeias produtivas, especialmente nos municípios de Rio Grande, Pelotas e São José do Norte.Baptista detalha que o conceito da economia azul engloba a chamada economia do mar, que envolve atividades ligadas à água, como transporte aquaviário, pesca e operação portuária, mas também agrega fatores de sustentabilidade, inovação e inclusão. O diretor-presidente do APL Marítimo RS enfatiza que o assunto também é vinculado a questões atuais, que já despertam o interesse de Rio Grande e do Estado, como a geração de energia eólica offshore (no mar) e a produção de hidrogênio verde.Participarão do evento representantes da Marinha, da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), do setor de geração de energia, empresários, governo do Estado, universidades, entre outros. Um dos palestrantes será o embaixador da Noruega no Brasil, Odd Magne Ruud. Para Baptista, o país europeu é um dos melhores exemplos sobre como as economias ligadas ao mar, com o viés “azul”, revolucionam o desenvolvimento de uma nação. Em âmbito global, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) projeta uma movimentação de US$ 3 trilhões em atividades relacionadas a mares e oceanos até 2030, tanto em segmentos da economia tradicional quanto em áreas inovadoras. Além do APL Marítimo RS, a Portos RS (empresa pública vinculada ao governo gaúcho) é realizadora do 1º Fórum de Desenvolvimento da Economia Azul RS. Baptista lembra que o debate sobre dessa prática ocorrerá paralelamente ao 1º Festival do Mar – Festimar, promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do Rio Grande e São José do Norte, de 30 de março a 9 de abril.