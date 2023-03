Latam oferta voos diários entre aeroportos de Passo Fundo e Guarulhos

Quase um ano após voltar a ter voos, o Aeroporto de Passo Fundo Lauro Kortz passou a contar com mais uma companhia ofertando ligações para fora do Rio Grande do Sul. Desta vez, a Latam atenderá o fluxo de passageiros, que já contam com Azul e Gol. Os voos estrearam nesta terça-feira (28) com ligação direta ao Aeroporto Internacional de Guarulhos.

É o 55º destino da malha da Latam no Brasil. A companhia espera transportar mais de 90 mil passageiros na nova conexão gaúcha que será operada com aeronaves Airbus A320 com 176 assentos. Na estreia do voo, teve corte de fita para acessar o portão, e os passageiros pacote de erva mate de brinde.

A oferta de voos para o interior, ligando para fora do Estado, e para Porto Alegre registra ampliação recente. A Gol elevou a frequência e ligação entre o Aeroporto de Congonhas e Caxias do Sul, Santa Maria e Uruguaiana e a oferta de voos diários para Porto Alegre. Já a Azul aumentou o número de voos diários de Porto Alegre para Congonhas.

Com os novos voos, incluindo a conexão da Capital ao Chile, a Latam registra alta de 53% nos assentos em voos no Rio Grande do Sul, considerando a ligação para Passo Fundo.

A Latam vai voar diariamente com decolagem às 12h30min de Guarulhos, e pouso em Passo Fundo às 14h05min. No sentido inverso, o avião decola às 14h50min do Lauro Kortz e aterrissa às 16h30min no maior terminal do País.

A expansão e uma esperada maior concorrência geram expectativa sobre impactos nos preços.

A coluna Plano de Voo checou os valores de bilhetes para ida de Passo Fundo a Guarulhos em 25 de abril, considerando que compras mais em cima da data desejada tem valores maiores, e volta em 28 de abril. A passagem da Latam de Passo Fundo custa R$ 151,23, com taxas aeroportuárias, e R$ 405,53 para retorno.

A Gol, com um voo diário também por Guarulhos, tem o mesmo preço da Latam, de R$ 151,23, na ida, mas preço de R$ 969,53 na volta.

Já a Azul, com duas frequências diárias ligando Campinas e Passo Fundo, apresenta tarifas mais elevadas: de R$ 471,92 entre Passo Fundo e o Terminal de Viracopos, e de R$ 730,23, no sentido contrário.