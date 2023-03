Pós-MBA forma profissionais em cidades inteligentes

A Câmara Brasil-Alemanha no Rio Grande do Sul (AHKRS) e a Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) firmaram uma parceria inédita com o objetivo de oferecer ao mercado um Pós-MBA em Cidades Inteligentes. A iniciativa visa profissionalizar pessoas, que já tenham diploma acadêmico nas mais variadas áreas do saber, para que possam elaborar, analisar e implantar projetos na área de mobilidade, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, infraestrutura, Tecnologias da Informação e Comunicação, entre outros.



De acordo com o coordenador do curso, pela Câmara Brasil-Alemanha, o arquiteto Klaus Bonner, o Pós-MBA em Cidades Inteligentes abre as portas para um novo e amplo mercado de trabalho. Segundo Bonner, atualmente, faltam profissionais qualificados para atuarem nesta área.

Bonner também responde pelo Comitê Baukultur, criado pela Câmara Brasil-Alemanha. Ele explica que o Comitê Baukultur é uma estrutura de networking e de troca de experiências para o crescimento mútuo de empresários e demais profissionais de arquitetura, construção civil, engenharia ambiental e setores afins.

Cidades Inteligentes e o desafio para os gestores

Em relação às cidades inteligentes, o coordenador lembra que são muitas as mudanças observadas nos últimos anos e destaca que os gestores, deste modo, devem estar preparados para atender, satisfatoriamente, a todas as demandas dos cidadãos. Uma tarefa nada fácil. “A gente vê o surgimento de novas tecnologias, como a Internet das Coisas (IoT) ou, por exemplo, os aplicativos de transporte.

Bonner diz que graças aos avanços tecnológicos, como estes, as pessoas podem conferir os horários dos metrôs, ou dos ônibus em seus smartphones com facilidade. “Por exemplo, quando um ônibus atrasa, imediatamente, é transmitida uma mensagem informando os usuários e isto é importante, quando se pensa na segurança da população”, relata, a partir de sua lembrança, no período em que esteve na Europa.

Formação profissional

O coordenador salienta que é necessário formar profissionais que pensem as cidades, que saibam, por exemplo, planejar os espaços urbanos, com o objetivo de torná-los mais eficientes e humanizados. “Nós queremos abordar tais assuntos durante a realização do Pós-MBA”, destaca.

Vagas abertas

A professora Izabele Colusso, coordenadora da graduação em Arquitetura e Urbanismo da Unisinos e coordenadora do Pós-MBA em Cidades Inteligentes, informa que o curso ainda tem vagas abertas. Izabele explica que a particularidade deste Pós-MBA é de preparar profissionais para elaboração de projetos na área de cidades inteligentes.

A coordenadora destaca que este curso ainda tem vagas em aberto e ele ocorre simultaneamente online e ao vivo, sendo que os alunos podem escolher o modo ideal para acompanhar o conteúdo. O Pós-MBA tem início no dia 17 de abril deste ano e o seu término em 8 de janeiro de 2024. As aulas são quinzenais, com encontros nas segundas e quartas-feiras, no horário das 18h45min às 22h45min.

As aulas presenciais ocorrem no Campus da Unisinos Porto Alegre, localizado na avenida Nilo Peçanha, 1.600, no bairro Boa Vista. Informações adicionais sobre o Pós-MBA, podem ser obtidas no site da Universidade do Vale do Rio dos Sinos; (https://www.unisinos.br/pos/pos-mba/cidades-inteligentes/presencial/sao).

Parceria

Izabele explica que o Pós-MBA foi proposto pela Unisinos e conta com o apoio da Câmara Brasil-Alemanha para viabilizar os contatos com os palestrantes, na maioria internacionais. Ela também cita que a escolha de tais palestrantes está ligada às suas experiência e qualificação na área, principalmente, porque na Europa os modelos de cidades inteligentes já vêm sendo desenvolvidos há muito mais tempo do que no Brasil.

Curso multidisciplinar

A coordenadora lembra que o curso, inicialmente, vai trabalhar os conceitos e as teorias em relação as cidades inteligentes. Em um segundo momento, explica Izabele, o Pós-MBA passa para o detalhamento dos temas propostos, entre os quais estão: os aspectos ligados ao empreendedorismo; as questões que envolvem a área da governança; além dos estudos de projetos em áreas como, mobilidade urbana.

A professora também destaca que o curso vai dar uma abordagem sobre os assuntos ligados à incorporação de novas tecnologias no âmbito das cidades inteligentes. Ela acrescenta que, por tudo isto, o curso é multidisciplinar e visa contribuir para a profissionalização do participante nesta área, independente de qual seja a sua formação acadêmica.



Estrutura Curricular

O curso é composto pelas seguintes disciplinas:



Dimensões das Cidades Inteligentes (24h)

Cidades Digitais (16h)

Capital Social, Novas Economias e Desenvolvimento Local (16h)

Mobilidade Inteligente (16h)

Projetos regenerativos da cultura e natureza (16h)

Tecnologias Sustentáveis (16h)

Governança e Gestão das Cidades Inteligentes (16h)



Corpo docente

O Pós-MBA é composto por um corpo docente que tem em sua maioria mestres, doutores e pós-doutores, com formação nacional e internacional e reconhecida experiência profissional. Entre eles estão:



Alsones Balestrin - Dupla titulação de doutorado em Administração e em Ciência da Informação e Comunicação. Possui Pós-Doutorado pela HEC de Montreal/Canadá. Dupla titulação de doutorado, em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e em Sciences de Linformation et de La Communication pelo Instituto de Comunicação e Tecnologias Digitais da Universidade de Poitiers/França. Mestrado em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente exerce o Cargo de Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da Unisinos.



Fabricio Farias Tarouco – Doutor em Ciências da Comunicação e Mestre em Design Estratégico pela Unisinos. Realizou Estudos Avançados em Lenguajes y Sistema Informativos na Universidad de Zaragoza (Espanha). Graduado em Design Gráfico (Ufpel) e em Análise de Sistemas (Ucpel) e, também, Especialista em Informática Gráfica (Ucpel). Na Unisinos, já coordenou a Especialização em Design Gráfico e, desde 2011, atua como Coordenador do Bacharelado em Design, sendo também professor e pesquisador nos Programas de Pós-Graduação em Design e Arquitetura e Urbanismo. Possui experiência nas áreas de Design Estratégico, Cidades Criativas, Smart Cities, Turismo e Experiências Urbanas, tendo atuado nas graduações em Design, Comunicação Digital, Arquitetura, Moda e Gestão Cultural, bem como nas especializações em Design Estratégico, Moda, Branding e Arquitetura Comercial. Coordena pesquisas e projetos com ênfase territorial, entre eles os projetos 'Design Territorial para Santo Ângelo', 'Agenda Carlos Barbosa 2030', 'Turismo no Pampa Gaúcho', 'Turismo na Costa Doce Gaúcha' e 'Turismo na Região Águas e Pedras'. É revisor dos periódicos Urbe, Mix Sustentável, Strategic Design Research Journal, Revista Animus, Revista Latino-americana de Ambiente Construído & Sustentabilidade e D2B Magazine. É membro do Comitê Municipal de Economia Criativa de Porto Alegre e foi Consultor AD HOC da Secretaria da Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico do RS para projetos da Indústria Criativa.

Filipe Campelo Xavier Da Costa – Possui graduação em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1992), mestrado em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1996) e doutorado em Administração pela Universidade de São Paulo (2003) e especialização em Design Estratégico pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (2007). É professor e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Design da Unisinos. Professor dos cursos de especialização em Design Estratégico, Design de Serviços e Interação, Negócios Digitais e Design Doing e do curso de Bacharelado em Design pela Escola da Indústria Criativa da Unisinos. Professor de marketing e design do curso Gestão para Inovação e Liderança e cursos de MBA da Unisinos. É revisor e parecerista da Strategic Design Research Journal, Educação Gráfica, Design & Tecnologia e Revista Produção, bem como de congressos na área de Design (P&D Design, Coloquio de Design, Design Management Institute). Fez parte do Comitê Organizador do P&D Design 2014. Consultor ad-hoc da Fapergs e Capes. Tem experiência na área de Marketing, Comportamento do Consumidor e Design, focado na investigação da experiência do usuário e suas repercussões no processo de projeto.

Izabele Colusso – Professora do Curso de Arquitetura e Urbanismo, Coordenadora do Curso de Arquitetura e Urbanismo Porto Alegre, Coordenadora da Especialização Cidades – Gestão Estratégica do Território Urbano e Professora do Mestrado Profissional em Arquitetura e Urbanismo. Graduação em Arquitetura e Urbanismo – Mestre e Doutora em Planejamento Urbano e Regional. Docente há 15 anos e há 12 anos na Unisinos. Sócia-diretora da Plural Consultoria em Planejamento Territorial desde 2007, foi responsável técnica pela elaboração de diversos Planos Diretores Municipais, Planos Locais de Habitação de Interesse Social e Planos de Mobilidade Urbana, além de coordenação de equipes multidisciplinares de projeto e diversas consultorias técnicas.

Marcelo Arioli Heck – Arquiteto e Urbanista graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2012). Mestre (2015) e Doutor (2022) em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2022). Professor de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), na graduação e na coordenação do curso de Especialização em Cidades: Gestão Estratégica do Território. Sócio das empresas Plural Consultoria em Planejamento Territorial, atuando como arquiteto e urbanista na área de planejamento territorial e em estudos urbanísticos, e Arioli & Associados, onde é responsável técnico nas áreas de arquitetura e avaliações de imóveis urbanos. Possui experiência profissional nas áreas de planejamento territorial, estudos urbanísticos, projeto arquitetônico e de restauro e avaliações de imóveis. Conselheiro do IAB RS e integrante do Grupo de Pesquisa Identidade e Território (Gpit/Ufrgs) e do Grupo de Trabalho Democracia Participativa, Sociedade Civil e Território do Centro de Estudos Internacionais sobre Governo (Cegov/Ufrgs).

Nívea Maria Oppermann – Arquiteta e urbanista, mestre em Sistemas de Transporte (Ufrgs), atuou por mais de 35 anos na Metroplan e WRI Brasil. Participou de diversos estudos, projetos e publicações nas áreas de desenvolvimento urbano e transporte público

Patrícia de Freitas Nerbas – Diretora de projetos na empresa Solss Arquitetura. Profissional certificadora do Healthy Building Certificate. Desenvolve projetos e consultorias para soluções socioambientais e de economicidade na arquitetura e no urbanismo.

Vanessa de Souza Batisti – Com mais de 20 anos de atuação profissional no apoio a empreendedores, tem experiência em modelagem de negócios; empreendedorismo e desenvolvimento regional. Economista, mestre em economia e doutora em planejamento urbano e regional. É mentora, consultora de negócios e professora universitária.

Vera Grieneisen – Nascida e formada na Alemanha, trabalhou em escritórios na Suíça, Alemanha e no Brasil em todas as fases de projeto arquitetônico e como consultora técnica da Unesco na Superintendência do Iphan-RS. É vencedora de concursos nacionais de iconicidades, junto à Solss arquitetura (2022). Atualmente é professora de graduação em arquitetura e urbanismo da Unisinos, pesquisa e promove tecnologias de construção sustentáveis e a valorização do patrimônio histórico como integrante de processos transculturais que marcam a identidade local de regiões e cidades. É autora do livro Wie Goethes Gartenhaus nach Brasilien kam (2022), curadora e organizadora do catálogo da exposição "Arquiteto Theo Wiederspahn", fruto de um projeto de cooperação entre a prefeitura de Porto Alegre e o consulado Alemão (2022).