CEEE Grupo Equatorial Energia inaugura oficialmente nova sede

A CEEE Grupo Equatorial Energia inaugurou oficialmente nesta terça-feira (28), sua nova sede, na Rua Clóvis Paim Grivot, 11, no Humaitá, Zona Norte de Porto Alegre. O prédio já vinha sendo ocupado desde dezembro de 2022 e alguns detalhes foram finalizados posteriormente. A unidade substitui a antiga localizada na Rua Joaquim Porto Vilanova, 201, Jardim do Salso, de propriedade do Estado do Rio Grande do Sul e entregue em janeiro.