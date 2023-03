Rota Elétrica Mercosul será finalizada no segundo semestre

Jefferson Klein

Está prevista para a segunda metade deste ano a conclusão da chamada Rota Elétrica Mercosul - Suporte ao Desenvolvimento e Gerenciamento para Mobilidade Inteligente. A ação, elaborada pela área de Pesquisa e Desenvolvimento da CEEE Grupo Equatorial Energia em parceria com a Universidade de Santa Maria (UFSM), prevê a instalação de 11 pontos de recarga para carros elétricos em um trajeto de cerca de 1 mil quilômetros.“Queremos de fato fomentar o processo de transição energética e descarbonização”, frisa o superintendente de Digital, Inovação e Projetos Estratégicos do Grupo Equatorial Energia, Sérgio Rodrigo Pereira de Araújo. A proposta da rota foi anunciada em 2022 e a expectativa era que fosse terminada em janeiro de 2023, mas houve atraso em algumas obras e fechamento de parcerias para definir o local exato da instalação dos eletropostos. O dirigente ressalta que a falta de infraestrutura para o abastecimento dos veículos elétricos nas rodovias brasileiras é um dos principais obstáculos a serem superados para a propagação dessa modalidade de transporte, assim como o custo mais elevado desses automóveis.Os pontos de carregamento estarão distribuídos nos municípios de Torres, Osório, Eldorado do Sul, Barra do Ribeiro, Cristal, Pelotas, Arroio Grande, Jaguarão, Rio Grande e Santa Vitória do Palmar (dois pontos). Araújo enfatiza que com a medida será possível consolidar um corredor no Rio Grande do Sul, indo de Santa Catarina até o Uruguai. O empreendimento deve absorver um investimento de aproximadamente R$ 18 milhões.O superintendente de Digital, Inovação e Projetos Estratégicos será um dos palestrantes do South Summit Brazil, que acontecerá entre os dias 29 e 31 de março, no Cais Mauá, em Porto Alegre. Durante o evento, o Grupo Equatorial Energia, que em 2021 adquiriu a distribuidora gaúcha de energia CEEE-D, também apresentará atuações de outras empresas que estão sob seu guarda-chuva, como a Equatorial Serviços, Equatorial Telecom, Echoenergia e Enova (essa última deve abranger o mercado do Rio Grande do Sul ainda neste ano, enquanto as outras já marcam presença no Estado). Essas companhias oferecem, respectivamente, assistências e seguros residenciais, de vida, família e de proteção contra acidentes pessoais, produtos no mercado de telecomunicação, comercialização de energia renovável e soluções na área de geração distribuída (em que o consumidor produz sua própria energia) e painéis solares. Araújo salienta que o portfólio de serviços do grupo hoje vai bem além do segmento de distribuição de eletricidade. Ele informa que outra novidade que será divulgada em abril é o lançamento da empresa ICT EQT Lab. Trata-se de um instituto de ciência e tecnologia que será utilizado para acelerar projetos de pesquisa e desenvolvimento. Esse primeiro hub de inovação que a companhia pretende implantar ficará em São Luís, no Maranhão.O dirigente adianta que a ideia é, futuramente, aproximar a unidade a outros polos tecnológicos, como é o caso do Tecnopuc, no Rio Grande do Sul. “Pretendemos fazer um braço (no Estado), de repente ter um escritório ou um coworking, conectar com o Tecnopuc de alguma forma para a gente desenvolver projetos”, afirma Araújo.