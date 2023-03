Prazo para regularizar ITBI com 50% de desconto em Porto Alegre termina na sexta

A campanha da prefeitura de Porto Alegre para regularizar as transações imobiliárias com redução de 3% para 1,5% na alíquota do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) termina na próxima sexta-feira (31). O desconto vale para os contratos realizados até 31 de dezembro de 2021 e ainda não formalizados.Segundo o secretário municipal da Fazenda, Rodrigo Fantinel, esta é a última oportunidade para conseguir o desconto. “Entramos na última semana da campanha e quem não aproveitar agora terá depois o valor cheio para pagar. Lembrando que é possível fazer o parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito e garantir a alíquota reduzida”, destaca. Segundo a prefeitura de Porto Alegre, a ação integra o conjunto de iniciativas da Secretaria Municipal da Fazenda (SMF) que incentiva a autorregularização e desburocratização dos serviços públicos. Para aderir à campanha, o proprietário deve procurar um Tabelionato de Notas com o contrato de promessa de compra e venda, de permuta ou de dação em pagamento realizado por instrumento público ou particular, conforme consta no artigo 2º da Lei Complementar nº 967, de 28 de dezembro de 2022.Até 599 guias já cumpriram os requisitos do programa e o total arrecadado até o momento é de R$ 2,8 milhões.