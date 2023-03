Montagem do South Summit movimenta Centro Histórico de Porto Alegre

À espera de 20 mil pessoas, a estrutura que irá abrigar a segunda edição South Summit Brazil, de 29 a 31 de março, está sendo erguida à beira do Guaíba, em Porto Alegre. O movimento de trabalhadores nos armazéns do Cais era intenso na manhã desta quinta-feira (23).

Em uma área de 22 mil metros quadrados, 450 operários montam os oito palcos onde cerca de 700 palestrantes abordarão as mais diversas faces da tecnologia e inovação global. Neste ano, participam 100 fundos de investimento, além de 2.020 startups de 86 países.

Pautada pela sustentabilidade, a preocupação com o meio ambiente começa pela construção, que segue processos ambientalmente responsáveis e eficientes: do planejamento do projeto à a operação, manutenção, renovação e demolição. As armações dos futuristas espaços geodésicos que abrigarão as empresas parceiras, por exemplo, são feitas de material de reaproveitamento e as lonas da cobertura se transformarão em sacos de dormir quando desmontadas.

Para garantir uma experiência ainda mais satisfatória do que a do ano passado, o CEO do evento, Thiago Ribeiro, destaca uma série de alterações feitas a partir da observação dos visitantes em 2022. Uma das medidas foi separar a feira de startups (marketplace) dos palcos, deixando esses últimos em espaços exclusivos, já que as conversas paralelas atrapalhavam a acústica. Além disso, foram promovidas uma série de ajustes técnicos a fim de qualificar a acústica local.

“O Cais é um lugar tombado pelo patrimônio, e isso nos impõe algumas limitações. Diante disso, ampliamos em 30% os espaços cobertos e de assentos, que certamente vão melhorar a experiência em caso de chuva. Aprimoramos, ainda, a circulação, mobilidade e acessibilidade das áreas”, ressalta o CEO.

Ribeiro afirma, ainda, ter resolvido outro ponto de queixa dos frequentadores da edição passada: a falta de uma área com frutas, água, como é comum em eventos deste tipo. “Teremos quatro praças de alimentação com uma oferta bastante variada de itens, incluindo frutas”, salienta.

Com o objetivo de atrair todo ecossistema empreendedor, a organização do South Summit Brazil, que integra a Rede Brasil do Pacto Global da ONU, busca consolidar e ampliar as operações com quem quer aplicar dinheiro em modelos inovadores de negócios para desenvolvimento de novas soluções e consequente retorno financeiro.

Além do Cais Mauá muitas atividades serão realizadas em outras regiões da cidade, possibilitando maior integração e ampliação do espaço físico e cultural. A programação inclui atividades paralelas em outros pontos da cidade.