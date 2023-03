Le Petit Macarons abre unidade em Santa Maria e projeta 40 franquias até fim do ano

Santa Maria ganhou nesta semana a primeira unidade da Le Petit Macarons, franquia gaúcha do famoso doce francês. A rede chegou na terça-feira (21) à cidade da região central do Estado com um quiosque no Shopping Praça Nova, no bairro Patronato. A rede gaúcha fundada em 2014 em Bento Gonçalves é a primeira boutique brasileira de macaron.

Há um mês, a Le Petit Macarons inaugurou a segunda unidade em Passo Fundo. Roger Righi Coelho, sócio-fundador e diretor de expansão da rede, conta que a marca está em tratativas para abertura de novos pontos ainda no primeiro semestre não só no Rio Grande do Sul como em outros estados. Em solo gaúcho, a franqueadora está negociando a segunda unidade em Gramado e a quarta em Porto Alegre.

Fora do Estado, a Le Petit Macarons deve abrir novas unidades em São José dos Campos e no Aeroporto de Guarulhos, ambas em São Paulo, em Uberada (MG) e a segunda em Brasília. Das 24 lojas da marca em operação hoje, a meta é somar 29 até junho e 40 até o final de 2023, alcançando um faturamento de R$ 22,9 milhões.

Outro projeto para este ano é montar um centro de distribuição fora do Rio Grande do Sul. Brasília e Minas estão no páreo para receber o CD. A produção dos macarons seguirá em Bento Gonçalves. De lá, os doces serão enviados para o centro distribuição e a partir daí para as lojas, o que facilita o transporte. “Hoje, 90% da nossa entrega é feita via terrestre. Apenas uma loja o envio é feito de avião, que é a de Brasília, mas o custo é muito elevado”, avalia Coelho.

Fechando a primeira década no ano que vem, Coelho diz que a empresa trabalha no chamado crescimento em espiral. “Começamos forte no Rio Grande do Sul, depois Santa Catarina e Paraná. Estamos crescendo aos poucos para poder fazer um crescimento sustentável”, explica o diretor. A empresa já recebeu propostas para levar a franquias para o Norte para o Nordeste, mas a distância e a logística para enviar os produtos ainda impedem se estabelecer nestas regiões do País.

A rede opera com quatro tipos de franquias. O investimento parte de R$ 100 mil para o menor formato e pode chegar a cerca de R$ 250 mil para o modelo boutique, dependendo da necessidade de reformas no ponto, com retorno previsto entre 24 a 36 meses. Para ser um franqueado, é preciso ter conhecimentos de gestão e estar presente na unidade da marca. Os produtos saem pronto da fábrica para os pontos de venda. Nas lojas, é feito apenas o preparo das bebidas vendidas, como chá e espumantes.

Além de Coelho, a Le Petit Macarons é comandada pela sócia Valquíria de Marco, responsável pela parte de operação da fábrica. “A Valquíria sempre gostou muito de fazer doces, fazia para a família e amigos. Um dia sugeri pra gente fazer algo para construir uma marca e um conceito”, relembra. Após uma viagem a Paris, onde conheceu os macarons, a sócia começou a estudar para conhecer o preparo e adquirir os equipamentos necessários, dando início assim à empresa.

Fundada em 2104 em Bento Gonçalves, a Le Petit Macarons buscou inspiração no tradicional doce francês. Foto: William Camargo/Divulgação/JC

Atualmente, a Le Petit Macarons emprega 22 funcionários na fábrica em Bento Gonçalves. Nas lojas espalhadas pelo País, são 132 funcionários no total. O catálogo de produtos traz 33 sabores diferentes sem glúten, com opções exclusivas sem lactose, além de cafés e chás importados.