Governador Eduardo Leite participa de reunião na Aneel para tratar do projeto de termelétrica em Rio Grande

Na tarde desta quarta-feira (22), o governador Eduardo Leite esteve na sede da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), em Brasília, para tratar da retomada da outorga para o projeto de uma usina termelétrica em Rio Grande, que prevê investimento de R$ 6 bilhões. O chefe do Executivo gaúcho foi recebido pelo diretor-geral da Aneel, Hélvio Guerra.O governador destacou a importância do projeto para o Estado e, especialmente, para a Metade Sul. Esse seria o maior investimento privado da história do Rio Grande do Sul, com potencial para gerar até 3 mil empregos. "Como governador, preciso insistir para que a Aneel dê atenção especial ao projeto, que não beneficia somente o Estado, mas todo o País. E ainda tem um ingrediente especial: estar localizado em uma região mais empobrecida do que outras do Rio Grande do Sul", afirmou o governador.O projeto da termelétrica depende de uma outorga que foi revogada pela Aneel, por causa de sucessivos atrasos da empresa que venceu leilão de energia disputado em 2014. Depois disso, o grupo espanhol Cobra assumiu o projeto e aguarda a decisão da agência para retomá-lo.Diversificação da matriz energéticaAlém da geração de empregos e de impostos, a termelétrica de Rio Grande é importante para ampliar a diversificação das fontes de produção de energia elétrica, tornando-a fundamental para o enfrentamento de eventuais crises de falta de energia, que podem vir a ser causadas pela escassez de chuvas. De acordo com o projeto, a usina utilizará gás natural liquefeito (GNL) importado para gerar eletricidade. O combustível será trazido por navios e descarregado no porto do Rio Grande em um píer de 450 metros de extensão.