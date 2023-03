Porto de Rio Grande registra queda de 10% na movimentação de cargas no primeiro bimestre de 2023

A movimentação total de cargas pelo principal porto gaúcho em janeiro e fevereiro deste ano atingiu um resultado de 5.645.673 toneladas. O desempenho do complexo em Rio Grande representa uma queda de 10,01% em relação ao primeiro bimestre de 2022, quando foram registradas 6.273.760 toneladas.De acordo com informações da Portos RS (empresa pública responsável por gerenciar o sistema hidroportuário do Rio Grande do Sul), quando separado por segmento de carga, os dados estatísticos mostram a liderança dos granéis sólidos quanto aos itens trabalhados, alcançando 3.281.356 toneladas no período. Em segundo lugar aparecem os granéis gerais que juntos atingiram a marca de 1.740.900 toneladas. Na terceira posição estão os granéis líquidos que movimentaram 623.417 toneladas.Entre os produtos trabalhados pelo porto do Rio Grande e que tiveram bom desempenho estavam o fosfato, petróleo cru, arroz e a celulose. Quanto ao número de contêineres que passaram pelo complexo portuário nesse intervalo, foram 52.419 unidades movimentadas cheias e outras 39.382 vazias.Os principais destinos das exportações foram a Polônia, China, Camarões, Arábia Saudita, Estados Unidos, Portugal, Coreia do Sul e Espanha. Já os volumes mais relevantes de importações foram da Argentina, Marrocos, China, Peru, Canadá, Estados Unidos, Rússia e Bélgica. Vizinho ao complexo rio-grandino, o porto de Pelotas também verificou uma redução de desempenho no primeiro bimestre deste ano, na ordem de 6,40%. Em janeiro e fevereiro de 2023 foram movimentadas 195.042 toneladas pela estrutura pelotense, contra 208.385 no mesmo intervalo de 2022. Semanalmente, passam pelo porto de Pelotas uma média de 15 embarcações, as quais possuem como principais cargas transportadas as toras de madeira, com destino à fábrica da CMPC, em Guaíba, e o clinquer que é o cimento em sua fase bruta de fabricação. No total, foram movimentadas 184.942 toneladas de toras de madeira e outras 10.100 toneladas de clínquer.Já o porto da Capital gaúcha teve um incremento em sua movimentação. A estrutura de Porto Alegre verificou uma elevação de 8,17% em seu resultado. Enquanto nos primeiros dois meses de 2022 foram trabalhadas 96.652 toneladas de cargas, em janeiro e fevereiro de 2023 o desempenho foi de 104.552 toneladas.