Após reunião de conselho, Edegar Pretto é eleito para a presidência da Conab

Nesta terça-feira (21), o Conselho de Administração (Consad) da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) elegeu Edegar Pretto para a presidência da estatal. Graduado em Gestão Pública, o novo presidente foi deputado estadual pelo Rio Grande do Sul nas três últimas legislaturas e possui experiência profissional como ordenador de despesas, secretário municipal de administração e fazenda, chefe de gabinete, membro da mesa diretora, presidente da Comissão de Segurança e Serviços Públicos e presidente da Assembleia Legislativa do estado gaúcho.Entre os projetos desenvolvidos durante sua atuação como deputado estadual, Edegar foi o propositor do Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte (SUSAF-RS), que permite que as agroindústrias familiares comercializem seus produtos de origem animal em todo o território gaúcho, gerando mais postos de trabalho e renda para as famílias locais.Rosa Neide, eleita para ocupar a Diretoria Administrativa, Financeira e de Fiscalização, foi gestora pública enquanto secretária de Estado de Educação e secretária-adjunta de Políticas Educacionais de Mato Grosso.Já para a Diretoria de Operações e Abastecimento, o escolhido foi Thiago dos Santos, especialista em gestão pública e funcionário de carreira da esfera municipal de Mato Grosso. Foi assessor na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural na Câmara dos Deputados, onde atuou na coordenadoria e na Vice-Presidência da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA).A Diretoria de Gestão de Pessoas passará a ser comandada pelo pesquisador da Embrapa Lenildo Dias de Morais. Mestre em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Brasília, o novo diretor é graduado em Geografia pela Universidade Federal de Rondônia.Na semana passada, durante a Assembleia Geral Extraordinária do Consad, quando foram nomeados os novos integrantes do Conselho, também havia sido eleito Silvio Porto para assumir a Diretoria de Informações Agropecuárias e Políticas Agrícolas (Dipai) da empresa. A partir de agora, Porto foca em sua atuação como diretor-executivo, enquanto Pretto assume as funções da presidência.