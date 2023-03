Hospital Moinhos de Vento abre vagas para atendentes de nutrição, camareiros e cozinheiros

O Hospital Moinhos de Vento está com 47 novas vagas de emprego abertas em diferentes setores. Das oportunidades, 24 vagas são para o cargo de atendente de nutrição, 20 para camareiros e 3 vagas para a função de cozinheiro. A candidatura pode ser feita através do site da instituição, e o processo seletivo também é aberto a pessoas com deficiência.Para se candidatar às vagas de atendente de nutrição e de camareiro, é preciso Ensino Fundamental Completo. Já para disputar uma vaga de cozinheiro, o pré-requisito é Ensino Médio completo e experiência na prática como cozinheiro. Entre os benefícios, estão plano de saúde e odontológico, creche para os filhos dos funcionários, Gympass, descontos nos cursos da Faculdade Moinhos, além de outras vantagens.Outras informações podem ser obtidas através do telefone (51) 3314-3589.