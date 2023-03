Cidade das Oportunidades é a nova marca de Canoas

Com 350 mil habitantes e com o terceiro maior Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul, Canoas lançou nesta terça-feira (21) a nova marca do município: "Canoas - Cidade das Oportunidades". A solenidade, realizada no auditório da prefeitura, contou com as presenças do prefeito em exercício, Nedy de Vargas Marques (Avante), de secretários municipais e de empresários ligados ao setor de comércio, serviço e turismo da cidade.

Segundo Marques, a marca tem o objetivo de fomentar o desenvolvimento da cidade e representa a pluralidade de possiblidades que Canoas oferece. "É uma marca que busca traduzir o caminho das oportunidades", destacou.

O prefeito disse que vale a pena morar em Canoas porque é uma cidade que está em franco desenvolvimento. "Aqui temos quatro universidades, um dos maiores parques de inovação do País em extensão territorial e um ambiente ótimo para viver e para os empreendedores", ressaltou. Marques destacou que o município é o segundo maior em arrecadação de ICMS do Estado. "Embora a turbulência política que passamos encontramos a estabilidade para mostrar ao Rio Grande do Sul e ao Brasil que Canoas é o melhor lugar para morar e o melhor local para as empresas investirem e encontrarem o sucesso", acrescentou.

O secretário Especial de Comunicação de Canoas, Giuliano Amaro, disse que a ideia de criar a nova marca surgiu após diversões reuniões e pesquisas. "Criamos o conceito de um selo que mostrasse os principais atributos da cidade: um lugar especial para investir, empreender, inovar, crescer e viver com qualidade", ressaltou. Já o secretário adjunto de Comunicação, Giovani Gafforelli, explicou que Canoas é uma Cidade das Oportunidades porque ela possui uma localização privilegiada com acesso facilitados às principais rodovias do Estado e por possuir uma extensão geográfica de 131 mil quilômetros quadrados. "Canoas dispõe de um polo na área de educação - Unilasalle, Uniritter, Ulbra e Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) e na saúde. Temos cerca de 46 mil empresas ativas e muitas possibilidades de lazer e entretenimento", acrescentou.

De acordo com Gafforelli, a nova marca traduziu o orgulho dos moradores e precisava ser um convite para que novos empreendedores conhecessem a cidade. "Reunimos os principais elementos do município na nova marca. A ideia é mostrar que Canoas, hoje, é a cidade das oportunidades para quem procura um lugar para investir, viver, estudar ou trabalhar", acrescentou. A nova marca é representada por elementos relacionados a imagens características de Canoas: rios, árvores, animais, casas históricas, prédios modernos e o conhecido avião - símbolo da cidade. O formato da letra "C", inicial do nome da cidade, é complementado com uma chave, que segundo Gafforelli, representa a abertura para inúmeras oportunidades.

Conforme Amaro, a cor verde simboliza esperança e renovação. O tom oliva tem o intuito de trazer a sensação de bons momentos, bem-estar e qualidade de vida. "O nosso desejo é incentivar o desenvolvimento econômico, urbano e social e a necessidade de representar a pluralidade de possibilidades que Canoas oferece. A marca que busca traduzir o caminho das oportunidades", destacou.