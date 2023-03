Redes anjo projetam investir R$ 85 milhões em 2023

Os investidores anjos brasileiros continuam com apetite para investir em startups. Levantamento feito por um grupo de líderes das redes de anjos apontou que em 2022 foram aportados R$ 68 milhões em 128 startups brasileiras. A projeção, que reúne 24 das maiores redes de investidores anjos do País, é de que se feche 2023 com R$ 85 milhões em investimento. Um crescimento de 25% em relação ao ano anterior. Não só o volume de investimento vem crescendo, mas número de investidores anjo atuando nestas redes também cresceu. O estudo mostra que 532 startups foram investidas desde a criação das redes que, hoje, contam com 3.258 investidores e um crescimento de 27% no número de investidores em relação ao ano anterior. A fundadora desse grupo de líderes de redes e Conselheira da Anjos do Brasil, Maria Rita Spina Bueno, comenta que o sucesso dos números se deve à cooperação. "Estes resultados mostram a importância das redes para o ecossistema de investimento anjo. Precisamos proporcionar um ambiente de boas práticas e de acesso a diversas oportunidades para os investidores, que se tornam mais ativos e conseguem efetuar uma alocação de capital mais eficiente", comenta. O estudo leva em consideração redes como Anjos do Brasil, Babson Angels, BR Angels, BlackWin, Gávea Angels, GV Angels, MIT Alumni Angels, NYU Angels, entre outras. Outro dado que chama atenção no levantamento são os valores investidos. Em média cada investidor aporta R$25 mil (máximo de R$100 mil e mínimo R$5mil) e quando se fala de rede, a média aportada fica entre R$400 e R$ 800 mil (máximo R$1,5 mi e mínimo R$ 100mil). Entre os setores mais investidos se destacam as agritechs, edtechs, fintechs, food techs, construtech, lawtech, SAAs, negócios de impacto socioambiental e finalmente, varejo e e-commerce em diferentes modelos de negócio. Houve um aumento no interesse em startups em estágio de tração, o que mostra o amadurecimento do setor. "Na jornada de 12 anos da Anjos do Brasil fomentando o investimento-anjo, ficamos muitos felizes em ver o crescimento do números de grupos de investidores anjos e investimentos realizados, pois sabemos que são um dos pilares para o desenvolvimento do ecossistema empreendedor inovador brasileiro", comenta Cassio Spina, fundador e presidente da Anjos do Brasil.

Meta e Ayga criam empresa para otimizar recursos hídricos

As gaúchas Meta e Ayga resolveram se unir para fundar a Flowen, empresa que estreia no mercado com o lançamento do IoTA, um medidor de água ultrassônico que verifica com precisão o consumo e permite o corte remoto de água. A iniciativa é resultado da aposta na Internet das Coisas (IoT) e big data a serviço da preservação dos recursos hídricos e do combate ao desperdício de água. O lançamento oficial da nova operação acontece amanhã, Dia Mundial da Água, em um evento que será realizado no Instituto Caldeira. O IoTA, desenvolvido para a Corsan, tem como vantagens redução de perdas e custos e maior transparência para o consumidor. As empresas apresentarão o investimento realizado conjuntamente, assim como a solução cujas vantagens vão do fim da medição manual e da necessidade de acesso presencial de atendentes ou fiscais aos medidores, até a transparência quanto aos gastos individuais de cada empreendimento ou consumidor. A Meta é uma companhia de tecnologia e inovação, focada em transformação digital (DX) com 32 anos de mercado, 300 clientes em mais de 8 países e uma equipe de mais de 3 mil pessoas. A Ayga tem a sua sede no Parque Tecnológico da Universidade do Vale dos Sinos (Tecnosinos) e foi idealizada por Luiz Francisco Gerbase. O executivo contabiliza em sua trajetória o desenvolvimento de mais de 500 produtos de hardware e software de classe mundial, atualmente exportados. Gerbase também é cofundador da Teikon e HT Micron.

Nubank incluiu 5,7 milhões no mercado de crédito em 12 meses

Perfil de maior aderência ao crédito é de pessoas com renda de até R$ 2,5 mil

NUBANK/DIVULGAÇÃO/JC

O Nubank promoveu, em um ano, a inclusão financeira de 5,7 milhões de brasileiros no mercado de cartão de crédito, segundo estudo inédito divulgado pelo Data Nubank . O levantamento analisou o perfil de gastos e investimentos de clientes que não tinham histórico e obtiveram seu primeiro acesso ao crédito, com base em dados entre julho de 2021 e julho de 2022. Para este grupo, o perfil de maior aderência ao crédito é de pessoas com renda de até R$ 2,5 mil, que contabilizou 80,2% do total de pessoas que, por meio do Nubank, passaram a ter acesso ao crédito. Considerando a faixa de idade, os incluídos pela instituição no setor são jovens: 56,8% têm idade entre 18 e 30 anos, e 18,4% estão na faixa etária de 31 a 40 anos.

Uber Prioridade chega a Porto Alegre, Caxias do Sul e Pelotas

Tempo de espera será reduzido, e valor das viagens será um pouco maior

FREDERIC J. BROWN/AFP/JC

A Uber está expandindo o Uber Prioridade, que oferece a possibilidade de embarques mais rápidos para os usuários, para mais de 20 novas cidades brasileiras, incluindo Porto Alegre, Caxias do Sul e Pelotas. A nova modalidade já está disponível para alguns usuários da cidade e será liberada para todos nos próximos dias. Com o Uber Prioridade, o embarque do usuário é priorizado, aumentando as chances de um tempo de espera menor. O valor das viagens será um pouco maior do que as do UberX.

