UBS fecha acordo para comprar o Credit Suisse por mais de US$ 2 bilhõ, diz Financial Times

O banco UBS (UBS) comprará o Credit Suisse por mais de US$ 2 bilhões em uma transação de ações, informou o jornal britânico Financial Times, citando fontes com conhecimento direto da transação. O valor corresponde a 50 centavos de franco por ação, contra 1,86 franco do fechamento dos papéis do Credit Suisse na sexta-feira (17).



Separadamente, o The Wall Street Journal informou que o Swiss National Bank ofereceu ao UBS cerca de US$ 100 bilhões em liquidez para ajudá-lo a assumir as operações do Credit Suisse, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.



O acordo teria sido costurado por reguladores suíços para evitar que o desmoronamento da confiança nos bancos se espalhe, segundo fontes. As autoridades suíças buscavam um anúncio do negócio antes da abertura dos mercados asiáticos.



As autoridades suíças estão em meio a um processo para mudar as leis do país, que regulam transações desse tipo, para evitar que a negociação tenha de passar pela votação dos acionistas, segundo o FT. A ideia é permitir que a compra seja assinada ainda neste domingo, para evitar novas turbulências com os papéis do Credit Suisse na Bolsa na segunda-feira.



A situação é emergencial, mas não há garantia de que os termos permanecerão os mesmos ou que um acordo será alcançado, segundo as fontes ouvidas pelo FT.



O contato entre os dois bancos foi limitado, e os termos do acordo foram fortemente influenciados pelo Banco Central da Suíça (SNB) e pelo regulador Finma, disseram as fontes. O Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos EUA) deu seu consentimento para o andamento do acordo, acrescentaram.



Ambos os lados estão em discussões com os reguladores desde quarta-feira, quando o Credit Suisse pediu ao BC suíço uma linha de crédito emergencial de 50 bilhões de francos suíços (US$ 54 bilhões).



De acordo com o FT, o UBS encolherá drasticamente o banco de investimentos do Credit Suisse, de modo que a entidade combinada não representará mais do que um terço do grupo resultante da fusão, disseram duas das pessoas.



Procurados pelo FT, SNB, UBS, Credit Suisse e Finma se recusaram a comentar.