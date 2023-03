Força-tarefa é instituída para analisar pedidos de outorga de águas superficiais no período de estiagem

Uma força-tarefa para atuar na análise dos pedidos de outorga e de autorização de uso de água superficial ou de sua dispensa foi instituída nesta sexta-feira pelo governo do Rio Grande do Sul. A iniciativa terá atuação transversal entre diferentes pastas, sendo formada por servidores indicados pelas secretarias do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) e de Desenvolvimento Rural (SDR).De acordo com a titular da Sema, Marjorie Kauffmann, a força-tarefa é uma medida importante dentro do programa Supera Estiagem. Ela afirma que o objetivo é viabilizar as análises das solicitações e oferecer um olhar cuidadoso sobre os recursos hídricos e a gestão das águas. Segundo ela, a iniciativa não tem o intuito de agilizar as análises sem critério, mas avaliar as solicitações com mais rapidez. A secretária acrescenta que as intervenções são uma ação estruturante e permanente da política de usos da água que está dentro do escopo do Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento (DRHS). Segundo o titular da Seapi, Giovani Feltes, a força-tarefa com os agrônomos vai colaborar para destravar projetos importantes que contribuem para o armazenamento de água. Um exemplo disso é a liberação de uso de açudes e poços artesianos.A força-tarefa terá duração de 360 dias, podendo ser prorrogada. A cada 90 dias será gerado um relatório contendo as atividades desenvolvidas, as medidas necessárias para o andamento do trabalho e os objetivos alcançados. Atualmente, 2,4 mil processos de outorga de águas superficiais aguardam análise no Estado.