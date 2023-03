Empossado o novo contador e auditor-geral do Estado

Tomou posse nesta quarta-feira, em solenidade realizada no gabinete da Secretaria da Fazenda (Sefaz), o novo contador e auditor-geral do Estado, Carlos Geminiano Rocha Rodrigues. O auditor assumiu o compromisso de conduzir a equipe da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage), buscando promover a boa governança dos recursos públicos por meio de orientação, controle, combate à corrupção e estímulo ao controle social.Bacharel em Direito e em Ciências Contábeis, Geminiano atua como servidor público há mais de 20 anos. Ingressou na Sefaz em 2015, na Divisão de Controle da Administração Indireta (DCI/Cage), onde coordenou a Seção de Consultoria e Revisão Técnica e a Delegação da Cage junto ao Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (Ipergs). Desde 2019, exercia a função de adjunto da Cage para Assuntos de Auditoria e agora sucede Rogerio da Silva Meira como titular do órgão.Avançar na implantação da Lei Anticorrupção e elevar a transparência pública são, de acordo com ele, alguns dos principais desafios para os próximos quatro anos. A reestruturação administrativa do órgão de controle interno também é um desejo do gestor, que elenca como suas prioridades a criação de uma seccional específica para obras públicas, para dar conta do grande volume de investimentos que estão previstos para qualificação das escolas, e uma gestão de pessoas mais estratégica.“A expectativa é fazer uma reestruturação da Cage, tentar investir mais em tecnologia e direcionar o conhecimento qualificado de nossos servidores para atividades que agregam mais valor para a administração estadual. Isso trará maior efetividade às políticas públicas do Estado”, explicou Geminiano.