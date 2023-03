Consulado da Itália passa a contar com serviço de Call Center

O Consulado-Geral da Itália em Porto Alegre conta com um serviço de Call Center para atender o público que busca informações sobre os serviços oferecidos pela representação diplomática. A estrutura, que está em funcionamento desde o dia 6 de março, atende de segunda a quinta-feira, das 9h às 17h, pelo número (51) 2500-7515. O anúncio foi feito pelo cônsul da Itália em Porto Alegre, Valerio Caruso, ao explicar que o atendimento de cidadãos italianos gaúchos no consulado sempre foi visto como um grande problema. "A ideia de não ter um telefone ativo sempre foi criticado pelo público. Estamos começando a resolver este problema", destacou. O Consulado da Itália contratou a empresa Nexus para operar o serviço de Call Center.

De acordo com Caruso, existem diversas solicitações de informação com relação a pedidos de cidadania italiana e a confecção de passaporte. Além do Call Center, o atendimento ao público segue sendo realizado via e-mail: [email protected]

O Consulado-Geral da Itália fica localizado na rua José de Alencar, 313, no bairro Menino Deus. "Qualquer emergência as operadoras do Call Center entram em contato com os servidores do Consulado e depois falamos com o cidadão para solucionar o seu problema", comentou. Caruso explicou que o serviço da Capital é o único do País, e que por vezes, o Consulado de Porto Alegre recebe ligações de outros estados pedindo esclarecimentos sobre assuntos de interesse da Itália. "Estou muito orgulhoso porque a comunidade se sente mais acolhida com esse novo serviço", acrescentou.

Caruso afirmou que existem muitos descendentes italianos no Estado e que muitos não conseguiram entregar a documentação necessária para o pedido de cidadania ou do passaporte em função da pandemia da Covid. "Vamos conseguir colocar o serviço em dia de todas as pessoas que entregaram os documentos necessários para a cidadania italiana. Não é um processo fácil porque precisa de uma análise, mas todos serão atendidos", destacou. Torcedor do Napoli (onde jogaram Maradona e o brasileiro Careca), o novo cônsul-geral da Itália em Porto Alegre tem 33 anos e estava lotado no Ministério dos Assuntos Estrangeiros, em Roma.

Com relação aos passaportes, Caruso disse que existe um demanda reprimida do documento e a ideia é resolver este problema na sua gestão que teve início em setembro de 2022. "É o maior desafio do meu mandato regularizar a confecção de passaportes no Rio Grande do Sul", ressaltou. Antes da posse de Caruso no serviço de diplomacia italiana, eram entregues menos de 300 passaportes por mês. Agora, já são 700 documentos disponibilizados ao público. Em janeiro de 2023, foram entregues 655, e 120 em fevereiro.

O cônsul disse também que houve uma demora na confecção do documento em função da ação de anarquistas contra o prédio da representação diplomática e por causa do Carnaval. No caso do protesto, o consulado na rua José de Alencar ficou fechado por dois dias. No local, foram deixados bilhetes com mensagens anarquistas. O texto falava em solidariedade com Alfredo Cospito - anarquista que está preso na Itália acusado de um atentado a bomba contra um quartel das forças armadas do país, em 2006, e por balear o diretor de uma empresa de energia nuclear, em 2012.