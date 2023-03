ABBC afirma que decisão de suspender crédito consignado do INSS cabe a cada banco

bancos começarem a suspender a concessão de crédito consignado para aposentados Após, a Associação Brasileira de Bancos (ABBC) se posicionou sobre o caso. Em nota, a ABBC "reforça que cabe a cada instituição financeira associada a decisão de manter, ou não, a oferta de crédito consignado para beneficiários do INSS". A suspensão dos bancos ocorre após decisão do Conselho Nacional de Previdência Social de reduzir de 2,14% para 1,70% ao mês o teto de juros para essas operações de crédito. O teto também desceu de 3,06% para 2,62% para as operações com cartão consignado.

A associação afirma, no comunicado, que mantém seu posicionamento de que "a redução do teto pode comprometer as condições para a oferta das modalidades empréstimo e do cartão consignado". A ABBC ainda argumenta que "essa decisão obriga o público a migrar para modalidades com taxas mais elevadas, como o empréstimo pessoal, que tem taxa média de 5,24% a.m", diz a nota.

Sobre a redução do teto de juros, a ABBC responde afirmando: "iniciativas como essas geram distorções relevantes na precificação dos produtos financeiros, produzindo efeitos contrários ao que se deseja, na medida em que tendem a restringir a oferta de crédito mais barato, impactando na atividade econômica, especialmente no consumo, sendo dessa forma contrária às iniciativas do Governo de fomentar o crédito no país".

Entre os bancos que anunciaram a decisão de suspender a oferta de crédito consignado para aposentados estão o Itaú, Mercantil Brasil, Banco Pan e Daycoval.