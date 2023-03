Fazenda cumpriu cronograma e arcabouço está na mão de Lula, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira (17), que a decisão de divulgar ou não o arcabouço fiscal nesta mesma data cabe ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. "Ele (Lula) que decide agora" disse Haddad, ao ser questionado sobre a possibilidade da divulgação do arcabouço ocorrer ainda nesta sexta.

Sobre eventuais mudanças na proposta elaborada pela equipe econômica, o ministro afirmou que está "na mão" do presidente. "Veja bem, está na mão dele (Lula) agora. Decisão é dele. Fazenda cumpriu seu cronograma, vamos entregar o presidente os cenários e ele encaminha", afirmou o ministro aos jornalistas.

Às 15 horas, Haddad tem uma reunião com Lula no Palácio do Planalto para detalhar a proposta do arcabouço. Participam também os ministros do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, da Gestão, Esther Dweck, e o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

Há expectativa de que a nova âncora fiscal seja divulgada antes da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), marcada para os dias 21 e 22 de março.