Construtora promove feira cultural reunindo música, arquitetura, design e gastronomia

A Compor Empreendimentos prepara um evento aberto ao público neste final de semana em Porto Alegre (18 e 19 de março), das 10 às 18h, reunindo arquitetura, arte, cultura, música e gastronomia. A programação acontece na Rua Félix da Cunha, no Bairro Floresta, e conta com vários atrativos: feira de design, bate-papo sobre arquitetura, gastronomia, atrações infantis e música ao vivo.

A partir das 15h, em ambos os dias, o público irá contemplar o show da Marmota, quarteto gaúcho de jazz contemporâneo. Para acompanhar, a hamburgueria Real Fucking Burger estará presente com um menu que inclui opção vegetariana e, para beber, torneiras de cervejas artesanais da Sola Craft Bar. Quanto aos pequenos, o entretenimento também é garantido: um micro bairro de papelão estará à disposição para brincarem.

Além da agenda cultural, a feira criativa será composta por cerca de 20 marcas autorais de design, valorizando aspectos da cultura e economia locais. A roda de conversa com arquitetos acontece no primeiro dia do evento (sábado), durante o intervalo da banda Marmota Jazz. Será um momento de troca de conhecimento sobre as “Dimensões do Habitar” de um edifício, com a participação de escritórios premiados como a sauermartins, MAPA Arquitetos e BARRA Arquitetos. A mediação será feita por Barbara Remussi, sócia-fundadora da Compor.

O evento marca a entrada da construtora no mercado, que preparou uma Galeria de Lançamentos para expor o Vicco, o primeiro edifício residencial da construtora na cidade, além de outros dois projetos em andamento.