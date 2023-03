Jorge Gerdau incentiva união dos setores público, privado e acadêmico

Aos 86 anos de idade, Jorge Gerdau Johannpeter, um dos maiores empresários brasileiros, acumula participações em diversos projetos importantes para o Rio Grande do Sul e para o País. Entre eles, a construção da Fundação Iberê Camargo, reduto de arte e cartão postal da capital gaúcha, e da Bienal do Mercosul, cuja constituição ocorreu em sua casa, no bairro Três Figueiras, em 1995. Agora, o empreendedor apoia o evento de inovação South Summit, do qual faz parte do Conselho de Honra, e que ocorrerá no Cais Mauá no fim do mês com expectativa de reunir 20 mil pessoas. A atividade, para Gerdau, é exemplo de uma receita de sucesso.

“Eu digo há 30 anos que enquanto não trabalhar o setor público, privado e acadêmico juntos, não se faz coisas grandes”, sentencia. Gerdau diz que participará das atividades e lembra do sucesso da edição de 2022.

“Esse movimento deu uma mobilizada espetacular. É bom sob o aspecto cultural, técnico, informativo e gera uma promoção incrível ao nosso Estado e a Porto Alegre. Era impossível prever que pudesse acontecer isso”, avalia o carioca que muitos pensam ser gaúcho por ter vivido e construído sua trajetória no Rio Grande do Sul.

Gerdau ressalta, ainda, que 170 participantes do mundo todo utilizaram jatinhos para participar do evento no ano passado, um indicativo do nível do encontro. “Para vir empresários de jato, trata-se de um evento de patamar global”, salienta. O engajamento da sociedade, para ele, é fruto de um trabalho que surgiu entre o empresariado e as universidades.

O comprometimento em fazer parte das iniciativas da comunidade vem de família. Gerdau conta que seu bisavô emigrou ao Rio Grande do Sul como comerciante e sempre fez os dois papéis, o de comprar matéria-prima de pequenos grupos e o de vender a eles.

Isso começou na cidade de Agudo, onde a igreja evangélica luterana foi patrocinada pelo bisavô. “Em 1880, a filosofia já era de participação societária”, narra, citando o tripé composto pelos conceitos de eficiência econômica, ambiental e social. Os três, segundo Gerdau, têm que trabalhar integrados e harmonicamente.

Educação é entrave para o Brasil