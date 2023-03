Percentual de biodiesel no diesel pode ser definido hoje

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) se reúne nesta manhã, em Brasília, para definir se eleva o percentual do biodiesel adicionado ao óleo diesel. Desde 2021, a mistura está em 10%, conforme resolução do CNPE. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de biodiesel no Brasil, e parlamentares gaúchos pleiteiam a elevação do percentual, que pode beneficiar diversos setores. Por outro lado, entidades se mobilizam contrárias ao aumento.

Um dos defensores do aumento da mistura é o deputado federal Alceu Moreira (MDB-RS), que assume na próxima semana a presidência da Frente Parlamentar Mista de Biodiesel (FPBio). Ele defende a elevação do biodiesel no óleo de forma escalonada, subindo para 12% no fim de março e chegando a 15% no mesmo mês em 2024. "Essa proposta foi feita pelo setor porque a transferência de 10% para 15%, caso não haja reunião no final de março, geraria um aumento de mistura de 50% abruptamente e isto mexe com toda a estrutura de logística, produção e contratação. Para o governo é muito mais fácil para assimilar essa questão na composição dos preços na cadeia do abastecimento do combustível", explica.

Moreira destaca a importância da medida do ponto de vista social, ambiental e econômico, que vai beneficiar não somente as grandes plantas de biodiesel no Estado, como a da BSBios, que é a maior, mas também as pequenas propriedades. Conforme o deputado, no caso do Rio Grande do Sul, onde as cadeias produtivas de suinocultura, avicultura e leite são muito fortes, a ração animal é de fundamental importância. "Cada vez que nós vendemos a soja em grão, perdemos a possibilidade de agregação de valor e transformação. O aumento da mistura aumenta o volume de oferta de farelo e fica muito mais fácil para produzir nas outras cadeias", defende.

Para ele, as críticas à proposta de elevação da mistura do biodiesel não se sustentam. "Os estudos técnicos sobre o funcionamento do motor e outras coisas, nada se justifica. A única coisa que fica é que aumenta um ou dois centavos na bomba. Isso é possível, mas, em compensação, reduz na outra ponta pela quantidade de mão de obra ocupada para poder fazer transformar em proteína e pelo volume e o preço do produto no Brasil, então as vantagens são gigantescas da política do biodiesel", afirma.

Moreira se reuniu nesta terça-feira com os ministros do Transportes Renan Filho e Simone Tebet, do Planejamento, para debater o tema. Os dois ministros devem participar da reunião desta sexta, que pode ter ainda a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Biocombustíveis da Assembleia Legislativa, deputado Elton Weber (PSB), também acredita que a reunião do CNPE deve retomar a proposta do setor de biodiesel de percentual de 12%, aumentando de forma gradativa. Segundo ele, a adição maior do biodiesel beneficia a produção primária e colabora com a diminuição dos gases de efeito estufa. Para o parlamentar, o aumento de 2% a 3% na mistura não acarretará repasse nos preços dos combustíveis. "Retomando a adição de biodiesel no diesel, com certeza ajudará a gerar emprego e renda para todos", salienta.

Presidente do Conselho de Administração da Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil (Aprobio), o ex-ministro gaúcho Francisco Turra destacou, por meio de nota publicada no site da entidade, que "não se trata exclusivamente de decidir tecnicamente sobre uma questão de política energética". Para ele, o encontro pode se configurar "em um marco do avanço ou do atraso em relação ao processo de transição energética que o País deseja em direção a um futuro sustentável."

O documento, intitulado "Decisão no CNPE deve olhar para o futuro sustentável", reforça que o Brasil tem vocação para produzir biocombustíveis, "o que nos levou a uma posição de liderança global em função de um direcionamento estratégico do Estado brasileiro", e aponta a Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio) como exemplo para muitos países.

O dirigente elenca que atualmente há 59 usinas de biodisel em operação e 19 mil pessoas envolvidas diretamente na produção, além de 360 mil empregos gerados nas cadeias do setor e cerca de 70 mil famílias de agricultores familiares integradas à produção. "O Brasil produziu cerca de 6,3 bilhões de litros em 2022, com uma mistura estagnada em 10%, mas tem uma capacidade instalada autorizada para uma produção superior a 13 bilhões de litros por ano", enfatiza.

Turra finaliza dizendo que "as experiências em outros países contribuem para evidenciar que a ampliação do uso de biodiesel no Brasil, até B15 (15%), não está desassociada do que acontece em outros países do mundo. Ela está alinhada com a política global de substituição de combustíveis fósseis". Nesse sentido, crê que a decisão do CNPE "nos colocará na mesma trajetória de países que já avançaram de forma consistente na área de transição energética para cumprir acordos internacionais de descarbonização."