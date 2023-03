Em Brasília, RS busca abertura de mercado e reindustrialização do Estado

Cumprindo agenda em Brasília nesta quinta-feira (16), o secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul, Ernani Polo, se reuniu com representantes da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e com a Apex Brasil em busca de estratégias para abertura de mercado no Estado.

Também, em encontro com o vice-presidente e Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, o secretário reforçou a necessidade de políticas para a reindustrialização do Rio Grande do Sul.

Entre as iniciativas levantadas na reunião com a ABDI, o secretário ressaltou que é possível utilizar tecnologias já aplicadas pela Agência para realizar um mapeamento de profissionais no Estado, a fim de, assim, atrair investidores e dar mais segurança aos empreendimentos.

"A empresa que desejar abrir um negócio, vai saber quantos profissionais daquela área existem onde ele pretende se instalar. Essa é uma missão que recebi do governador Eduardo Leite", afirmou Ernani.

Agora, a pasta se organiza para firmar o termo de cooperação em abril com a ABDI.

Já com o vice-presidente e Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, Polo tratou da desindustrialização do Estado e da necessidade de se pensar políticas para reindustrialização. "Precisamos aumentar a competitividade do Estado. A reforma tributária precisa levar isso em consideração, com redução dos tributos e menos burocracia", considerou o secretário.

Outra demanda do Estado levado ao Governo Federal foi a mudança tributária na taxa de importação de elementos da indústria química. "Reduzimos muito nossa produção. Temos que reforçar a importância de olhar com atenção para este setor."

Na ocasião, Geraldo Alckmin também foi convidado a participar de um evento da FIERGS.

RS quer ampliar relações comerciais com a China

Em agenda com o secretário de Políticas Públicas Agrícolas, Neri Geller, o secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul, Ernani Polo, reforçou que deseja ampliar as relações comerciais com a China.

"Queremos vender proteína animal para a China", afirmou ao levar a demanda ao MAPA.

Para isso, é preciso o reconhecimento do país asiático sobre o status de áreas livres de febre aftosa sem vacinação.

"Enfatizamos essa expectativa para a missão que ocorre no final deste mês", explicou Polo. Ele também disse que é preciso de habilitação de novas plantas para aumentar a produção.

Estrutura de Agência de Desenvolvimento público-privada avança

No mesmo sentido de atrair novos investimentos para o Rio Grande do Sul, a Agência de Desenvolvimento, estruturada em parceria com os setores privados e o governo do Estado, avança na busca pelo melhor modelo de atuação.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, a ideia é "trabalhar em sintonia para abrir mais mercados e promover os produtos gaúchos de diversos segmentos da economia", disse.

Na próxima semana, haverá uma reunião com o Transforma RS. "Eles possuem pesquisas de modelos de agência com base em modelos de outros países", considerou. Já foram ouvidas outras entidades, como Fiergs, Fecomércio, Federasul e Instituto Caldeira.

A agência será o centro da política de desenvolvimento econômico e atração de investimentos do Palácio Piratini e deve ser apresentada até o final do primeiro semestre deste ano. "Vai ser o carro-chefe da nossa política de atração de investimentos", disse Leite durante o Tá Na Mesa, evento promovido pela Federasul na quarta-feira (8).