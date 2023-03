Rio Grande do Sul aposta na produção de dados para o desenvolvimento do turismo

Tendo como principal meta dobrar o Produto Interno Bruto (PIB) gaúcho em seu segmento, a Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul (Setur) aposta na produção e análise de dados para respaldar a construção de políticas públicas voltadas à área no Estado. Neste sentido, a nova equipe da pasta apresentou suas estratégias à imprensa na manhã desta quinta-feira (16), em coletiva realizada no Centro Administrativo do RS.

Segundo o economista Antonio Lima, coordenador do Observatório do Turismo, o ponto de partida será a mensuração da soma de todos os bens e serviços finais produzidos pelo ramo no Estado. “Em parceria com o Departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento, iremos calcular o valor adicionado bruto deste PIB e mensurar isso ao longo dos anos para acompanhar o desenvolvimento efetivo e analisar novos potenciais”, afirma o especialista.

Junto a isso, haverá pesquisas com foco em informações econômicas e sociais, a partir do entendimento das necessidades, do fluxo e do perfil dos turistas. Em 2022, foram feitas entrevistas com foco comportamental do público presente em agendas estaduais como Expointer, Oktoberfest, Fenac, Festa das Rosas e Expovale. As entrevistas buscaram aferir questões como motivações, interesses turísticos, ticket médio e diversos outros fatores dos frequentadores para aferir o Perfil do Turista do Estado.

Um dos pontos mapeados e visto como uma necessidade urgente pelo secretário Vison Covatti é o desenvolvimento de um Centro de Convenção qualificado na Capital. Para isso, a ideia é buscar parcerias público-privada a fim de atrair grandes eventos à cidade. Na análise do gestor, o turismo de negócios atrai um valor médio de gastos maior e “isso precisa ser levado em consideração no momento de se investir nesta estrutura”. Para isso, o turista de negócios está sendo mapeado (em conjunto com a Convention Bureau de Porto Alegre, Fraport e equipe do CAT do aeroporto).

Com base na metodologia RBOT (Rede Brasileira de Observatórios de Turismo) – cujo propósito é promover o desenvolvimento sociocultural e econômico dos destinos nacionais a partir da produção de dados e estatísticas –, será realizado o primeiro Censo Hoteleiro de Porto Alegre. A previsão é de que o recenseamento fique pronto até agosto deste ano.

O levantamento irá identificar, quantificar e levantar o potencial destas empresas de hospedaria para o desenvolvimento da região, avaliando ainda a infraestrutura do segmento hoteleiro e as condições em que os estabelecimentos se encontram, descrevendo suas características, capacidade de atendimento, serviços e principais demandas.

Além disso, o secretário adjunto Luiz Fernando Rodriguez Júnior apresentou as diretrizes que estão sendo implementadas no sentido de realizar a integração turística intermunicipal e intersetorial, o estímulo da criação de calendários integrados de agendas e aumentar a atuação da Setur no Interior. “Nosso objetivo é que o Estado tenha uma visão colaborativa, assumindo função proporcional ao funcionamento, permitir que a iniciativa privada forneça a expertise e os recursos financeiros necessários para à concretização de novos investimentos. E superar a visão de que o Estado deve ser o principal garantidor de investimento em infraestrutura turística”, finaliza Rodriguez.