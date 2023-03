Fluxo cambial total no ano até 10 de março é positivo em US$ 10,226 bi, diz BC

O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 10,226 bilhões em 2023 até o dia 10 de março, informou o Banco Central nesta quarta-feira (15). No mesmo período do ano passado, havia entrada líquida de US$ 8,842 bilhões. Em 2022, o saldo total foi negativo em US$ 3,233 bilhões.

No acumulado do ano, o canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 2,290 bilhões. Isso é o resultado de aportes no valor de US$ 101,080 bilhões e retiradas no total de US$ 98,790 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo em 2023 é positivo em US$ 7,936 bilhões, com importações de US$ 41,170 bilhões e exportações de US$ 49,105 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 6,119 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 11,229 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 31,758 bilhões em outras entradas.

Fevereiro

Depois de encerrar janeiro com entradas líquidas de US$ 4,169 bilhões, o País registrou fluxo cambial positivo de US$ 4,774 bilhões em fevereiro, conforme o resultado final divulgado nesta quarta pelo Banco Central (BC). Em fevereiro de 2022, o saldo foi positivo em US$ 5,722 bilhões.

Na semana passada, o BC havia informado a prévia do resultado do segundo mês de 2023, que era de entrada de US$ 4,988 bilhões.

Com a entrada em vigor da lei cambial, operações de até US$ 50 mil, cerca de 3% do total negociado no mercado de câmbio primário, podem ser informadas ao BC até o dia 5 do mês subsequente. Desta forma, o saldo final de cada mês será informado na terceira semana do mês seguinte.

Em fevereiro, o canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 1,096 bilhão. Isso é o resultado de aportes no valor de US$ 38,304 bilhões e retiradas no total de US$ 37,208 bilhões.

No comércio exterior, o saldo de janeiro foi positivo em US$ 3,678 bilhões, com importações de US$ 15,708 bilhões e exportações de US$ 19,387 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 2,810 bilhões em ACC, US$ 4,594 bilhões em Pagamento Antecipado e US$ 11,982 bilhões em outras entradas.

Março

Após encerrar fevereiro com entradas líquidas de US$ 4,774 bilhões, o País registrou fluxo cambial positivo de US$ 1,283 bilhão em março, até o dia 10, conforme resultado parcial informado pelo Banco Central.

Em março, até o dia 10, o canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 1,183 bilhão, considerando o saldo parcial. Isso é o resultado de aportes no valor de US$ 14,496 bilhões e retiradas no total de US$ 15,679 bilhões.

No comércio exterior, o saldo parcial até 10 de março foi positivo em US$ 2,466 bilhões, com importações de US$ 6,474 bilhões e exportações de US$ 8,940 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,062 bilhão em Adiantamento de Contrato de Câmbio, US$ 2,959 bilhões em PA e US$ 4,919 bilhões em outras entradas.

Semana

Ainda de acordo com o BC, o Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 416 milhões na semana passada, de 6 a 10 de março. O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 1,143 bilhão no período. Isso é o resultado de aportes no valor de US$ 8,927 bilhões e retiradas no total de US$ 10,070 bilhões.

No comércio exterior, o saldo da semana passada foi positivo em US$ 1,560 bilhão, com importações de US$ 4,276 bilhões e exportações de US$ 5,835 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 604 milhões em ACC, US$ 2,298 bilhões em Pagamento Antecipado e US$ 2,934 bilhões em outras entradas.