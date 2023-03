Rio Grande do Sul recebe repasse de R$ 234 milhões para duplicação da BR-116

Do total de R$ 474 milhões orçados pelo governo federal na PEC da Transição à conclusão da duplicação da BR-116, entre Guaíba e Pelotas, o Ministério dos Transportes liberou nesta semana R$ 234 milhões para a obra. De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), até o momento foram investidos cerca de R$ 1,25 bilhão no projeto, que tem 147,8 quilômetros finalizados (70% do empreendimento de 211,2 quilômetros). Neste valor, estão incluídos os recém contratados lotes remanescentes (lotes 6 e 7) e as obras da Nova Ponte sobre o Rio Camaquã.

No início de janeiro, o ministro dos Transportes, Renan Calheiros Filho, esteve no Estado realizando vistorias técnicas em pontos das obras nos lotes 1 e 2 (onde o 1º Batalhão Ferroviário de Lages está executando serviços de terraplanagem e asfaltamento), e no lote 5 (onde a duplicação está sendo feita pela Construtora Planaterra). Na oportunidade, anunciou que a pasta irá investir, ainda este ano, R$ 1,7 bilhão em melhorias na malha viária do Estado para a conclusão de 35 quilômetros da rodovia licitar os lotes 6,8 e 9.

Em nota, o Dnit destaca que "estão concluídos 37,4 quilômetros dos lotes 1 e 2, além de 20,2 quilômetros do lote 3, quase 24 quilômetros do lote 4 e 16,2 quilômetros do lote 6". Além disso, estão também liberados para o tráfego 21,3 quilômetros do lote 7 e 7,8 quilômetros do lote 8. Por fim, o lote 9 está com 21 quilômetros de novas pistas.

A melhorias impactam 12 municípios da região Sul do Estado, que contarão com novas travessias urbanas, ruas laterais, retornos operacionais, viadutos, passarelas e pontes. O objetivo é garantir mais segurança ao tráfego das cidades do seu entorno. Entre elas, está São Leopoldo, que recebeu R$ 170 milhões da União para a duplicação da ponte do Rio dos Sinos, a construção de um novo viaduto em trecho da RS-240 e a construção de mais uma faixa de tráfego em cada sentido da via.