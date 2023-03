Termolar está com 50 vagas de trabalho para área de produção

Empresa brasileira no segmento de soluções térmicas, a Termolar abriu 50 vagas de trabalho na área de produção. As oportunidades são para posições de auxiliares e o processo seletivo está aberto até o dia 20 de março.

O objetivo é que os novos contratados sejam incorporados nas funções a partir do mês de abril, atuando, especialmente, na fabricação e concepção da Coleção 2023/2024, anunciada recentemente. "Com previsão de crescimento para o segundo trimestre de 2023, estamos buscando profissionais para a nossa área de produção. O objetivo é que as novas contratações sejam a sustentação para apoiar o desenvolvimento da empresa frente os desafios que teremos ao longo do ano", afirma Ana Paula Gritti, coordenadora de Desenvolvimento Humano e Organizacional (DHO) da Termolar.

Os interessados nas vagas podem se candidatar através do link: https://app.skeel.com.br/termolar.