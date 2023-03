Bolsas da Ásia fecham em alta, com recuperação de ações de bancos em NY

As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quarta-feira (15) à medida que ações de bancos em Wall Street, em Nova York, recuperaram-se na terça-feira em meio a expectativas de que riscos de contágio do Silicon Valley Bank (SVB) e do Signature Bank tenham sido contidos.

Liderando o movimento na Ásia, o Hang Seng avançou 1,52% em Hong Kong, a 19.539,87 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi subiu 1,31% em Seul, a 2.379,72 pontos, o japonês Nikkei teve alta marginal de 0,03% em Tóquio, a 27.229,48 pontos, e o Taiex mostrou leve valorização de 0,18% em Taiwan, a 15.387,59 pontos.

Na China continental, o dia foi de ganhos apenas moderados, após a divulgação de uma série de dados econômicos locais: o Xangai Composto subiu 0,55%, a 3.263,31 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,26%, a 2.081,26 pontos.

Na terça, as bolsas de Nova York tiveram um pregão de recuperação vigorosa, graças principalmente a ações do setor bancário, que reverteram parte das fortes perdas que haviam acumulado na esteira da falência do SVB e do Signature Bank.

A avaliação, por enquanto, é que os riscos de uma crise mais ampla no sistema financeiro dos EUA são reduzidos, após reguladores em Washington terem se mobilizado rapidamente, no fim de semana, para garantir os depósitos de clientes dos dois bancos quebrados.

Investidores da região asiática também digeriram dados chineses de indústria e varejo, que mostraram recuperação no primeiro bimestre deste ano, mas em ritmo mais fraco do que o esperado.

Já o PBoC, como é conhecido o banco central da China, deixou importantes taxas de juros inalteradas nesta quarta, sugerindo que suas principais taxas de referência continuarão intocadas na próxima semana.

Oceania

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o tom positivo de Wall Street e da Ásia, interrompendo uma sequência de três sessões negativas e voltando para o azul em 2023. O S&P/ASX 200 avançou 0,86% em Sydney, a 7.068,90 pontos.