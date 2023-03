Governo publica nomeação de Enio Verri como diretor-geral brasileira de Itaipu

Agência Estado

O governo oficializou a troca no comando de Itaipu na noite de sexta (10), e exonerou o vice-almirante da Marinha, Anatalício Risden Júnior do comando da usina binacional de Itaipu. Em seu lugar, foi nomeado o deputado federal e economista Enio Verri (PT) com mandato até maio de 2027 e comandará a hidrelétrica no momento em que o Anexo C do Tratado de Itaipu será revisto entre Brasil e Paraguai.