Seguradora gaúcha atinge ROAE recorde e faturamento de 2,5 bilhões em 2022*

Com apenas sete anos no mercado gaúcho, a Rio Grande Seguros e Previdência desponta como a maior seguradora independente de Vida com sede no Sul do país, tendo arrecadado no ano passado R$ 2,5 bilhões, o que representa um crescimento de 15% em relação ao ano anterior. O bom desempenho do período se confirma com dois recordes, o lucro líquido que foi de R$ 131,7 milhões, 128% superior ao obtido em 2021, e o Return on Average Equity (ROAE) de 53,5%. Este percentual de ROAE, que é conhecido no Brasil como retorno sobre patrimônio médio, é o maior desde a sua criação, em 2015, quando chegou a 42%.

Em 2022 a Rio Grande Seguros e Previdência atingiu R$ 372,5 milhões em resultado das suas operações e inicia o ano com R$ 238,6 milhões em patrimônio líquido. Em Seguro Vida arrecadou R$ 700 milhões em prêmios emitidos. Já em Previdência, alcançou R$ 3,5 bilhões em reservas, e em Capitalização atingiu R$ 1 bilhão em provisões. Com uma carteira de 1,7 milhão de clientes ativos, a companhia já devolveu mais de R$ 800 milhões em forma de benefícios no estado.

“A Rio Grande é um case de sucesso, não apenas pelos números impressionantes alcançados em sete anos, mas por ser uma seguradora regional atuando quase que exclusivamente no Rio Grande do Sul, e que já devolveu mais de R$ 800 milhões em forma de benefícios pagos para famílias gaúchas”, afirma César Saut, presidente da Rio Grande Seguros e Previdência.

Dona de uma fatia de 26% do mercado de Capitalização no estado, ocupa a primeira posição no setor. Em Vida, o market share é de 13%, ficando na segunda posição. E em Previdência, está em terceiro lugar, com uma fatia de 12% do seguimento. “Temos muito orgulho desta operação e o nosso objetivo é, em três anos, dobrar o faturamento da companhia, chegando a uma arrecadação anual de R$ 5 bilhões”, projeta César Saut.