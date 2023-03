Feira do setor coureiro-calçadista em Novo Hamburgo supera expectativas

Bárbara Lima, de Novo Hamburgo

A 46ª Feira Internacional de Couros, Produtos Químicos, Componentes, Máquinas e Equipamentos para Calçados e Curtumes (Fimec) encerrou nesta quinta-feira (9), nos pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo, superando as expectativas iniciais. Segundo a organização, foram mais de 20 mil visitantes e 350 expositores, um crescimento de quase 30% em relação à última edição. A área vendida aos expositores também aumentou de 7,4 mil metros quadrados para 10 mil.

Durante os três dias de evento, empresários do mundo todo puderam conferir o que há de mais moderno em maquinários, componentes químicos, e equipamentos para calçados e curtumes. Segundo o diretor-presidente da Fenac, Márcio Davi Jung, surpreendeu a presença de visitantes internacionais. "Tivemos delegações inteiras do Quênia, da China, do Peru, Colômbia, Argentina. É uma das melhores feiras dos últimos dez anos. Os estandes falavam todos os idiomas, incluindo o português", empolgou-se Jung.

Ele destacou ainda que o público visitante, além de ter crescido, estava disposto a fazer negócios, o que se converteu em vendas para os expositores. "O mercado está muito aquecido e o Brasil é um exemplo na pauta de sapatos mais elaborados. Nossa tecnologia também é de ponta, o que atrai os empresários do setor, sem contar que ensinamos nossos consumidores a usar a nossa marca, é uma atenção especial", considerou o presidente da Fenac.

O otimismo no setor calçadista e de curtumes encontrou respaldo no volume de vendas dos participantes da feira. A empresa 7 Way Tecnologia e Serviços, por exemplo, que representa outras marcas e fornecedores, apostou em novidades para atrair os empresários e deu certo. Conforme a sócia proprietária, Karin Kunz, o volume de vendas quadriplicou nesta feira em relação às últimas e o estande recebeu cerca de 40 clientes por dia. "Não paramos um segundo este ano. Sinal de que estamos caminhando bem", afirmou Karin.

O gerente executivo da Yhitecsa, importadora e exportadora de máquinas, o peruano Angel Rojas, veio ao Brasil em busca de máquinas e materiais. "Tem muitos equipamentos interessantes aqui na feira. Vim atrás da tecnologia," Esta é a segunda vez que ele compareceu à Fimec.

Uma das principais atrações que se estendeu até o último dia foi a tradicional Fábrica Conceito, projeto realizado pelo Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçado e Artefatos - IBTeC, a Fenac e a Coelho Assessoria Empresarial. Com uma fábrica instalada no interior do evento, produzindo calçados em tempo real, a ação apresentou a aplicabilidade dos processos tecnológicos e das soluções que foram expostas. Neste ano e pela primeira vez na história da ação, a Fábrica Conceito apresentou cinco linhas de trabalho, com a produção simultânea de calçados infantis, masculinos, femininos e de segurança.

Para 2024, a organização projeta um crescimento de 20% em área vendida. "Acreditamos que 90% dos expositores devem garantir espaço para o próximo ano", concluiu o presidente da Fenac.