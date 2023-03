Pedidos de informações sobre a Argentina aumentam no consulado de Porto Alegre

A Argentina e o Brasil, em especial o Rio Grande do Sul, estão vivendo um fenômeno na área do turismo. Depois da pandemia da Covid-19, o fato é que os argentinos voltaram a viajar para o Litoral gaúcho, para as praias de Santa Catarina e também para outros estados brasileiros. Além disso, aumentou consideravelmente no consulado o pedido de informações de gaúchos sobre a Argentina. A análise é do cônsul da Argentina em Porto Alegre, Jorge Perren, ao explicar que o fenômeno não acontece apenas na Região Sul - os argentinos estão indo também para o Rio de Janeiro e para os estados do Nordeste como é o caso da Bahia, Maceió, Ceará e Pernambuco.

Perren aponta o levantamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que mostra que mais de 350 mil argentinos no mês de janeiro cruzaram a fronteira por Uruguaiana em direção ao Litoral Norte gaúcho, no caso para os balneários de Xangri-Lá e Torres, e para as praias de Santa Catarina. O cônsul, que há cinco anos atua em Porto Alegre, explica que os turistas que desejam viajar a Argentina de motocicleta, de carro ou de avião fazem consultas sobre o país - no caso pedem informações sobre a documentação necessária. Conforme Perren, o turista gaúcho pede explicações sobre os requisitos do ponto de vista sanitário, principalmente com relação a Covid-19. "Estamos num momento pós-pandemia e não há necessidade de declaração ou seguro especial", ressalta.

Outro questionamento feito pelos turistas brasileiros, que vão de carro, é com relação a documentação e equipamentos que podem ser levados na viagem. "Na Argentina, por exemplo, está proibido a circulação de veículos com a bola de engate do reboque em função da grande incidência de acidentes no país. Muitos motoristas estão sendo multados em função da presença desse item. Então, peço aos condutores brasileiros que tirem o equipamento antes de entrar na Argentina", acrescenta. De acordo com Perren, é grande o movimento dos motociclistas gaúchos que diariamente realizam pedidos de informação sobre roteiros no consulado localizado na rua Coronel Bordini, 1033, no bairro Auxliadora. "A nossa recomendação aos motociclistas é que sempre andem em grupos", explica. As trilhas são feitas pela Costa da Patagônia, Cordilheira dos Andes e Mendoza.

O cônsul da Argentina em Porto Alegre afirma que atrativos não faltam no país. Segundo ele, o lugar preferido dos brasileiros continua a ser Bariloche, depois Buenos Aires e a cidade de Mendoza - em função dos vinhos. "A Argentina tem uma oferta incrível de vinhos desde perto do Deserto do Atacama até o Sul da Patagônia", acrescenta. Perren ressaltou a parceria com a prefeitura de Porto Alegre em projetos culturais. Uma das iniciativas é a mostra permanente de Pedro Luis Raota - considerado o melhor fotógrafo da história da Argentina. "Temos uma afinidade cultural histórica com Porto Alegre em função do Pampa, da música e do cinema."

Sobre o fortalecimento das relações do Rio Grande do Sul com a Argentina, o cônsul afirma que existe agora um novo governo, no caso do presidente Lula, o que vai marcar uma nova etapa nas relações bilateriais entre os dois países diferente do governo anterior - do ex-presidente Jair Bolsonaro. "O novo governo brasileiro definiu diversas linhas para trabalhar com o presidente da Argentina, Alberto Fernández", destaca.