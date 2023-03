Rede de supermercados do Rio de Janeiro deixa de vender produtos da Vinícola Aurora

A Rede Zona Sul, dona de mais de 40 supermercados no Rio de Janeiro, retirou das gôndolas produtos da Vinícola Aurora. A decisão foi tomada após vir à tona o caso de trabalhadores em condições análogas à escravidão que trabalhavam na colheita de uva na Serra gaúcha para outras duas vinícolas além da Aurora – Cooperativa Garibaldi e Salton.

Nas redes sociais, clientes da marca elogiam a atitude tomada pela rede em boicotar os produtos da vinícola. “Parabéns pela atitude, sou cliente cadastrado e agora fã”, postou um usuário na página da supermercadista no Facebook.

A Rede Zona Sul foi fundada em 1959 e tem atualmente unidades nas regiões sul e oeste do Rio, além de uma loja em Angra dos Reis. Na página oficial da rede, a Zona Sul destaca que “é uma empresa pautada pela busca de ser 'reconhecida como modelo e rentável', uma visão compartilhada por toda a equipe de mais de 6.000 colaboradores, sempre voltados para a construção de um projeto de futuro, e que tem em seus clientes a principal razão de sua existência”.

À reportagem do Jornal do Comércio, a Aurora disse lamentar a decisão da rede carioca mas respeitar o posicionamento. "Lamentamos, mas respeitamos a decisão do estabelecimento. A Aurora adotou medidas austeras para que os fatos sejam devidamente esclarecidos, de forma transparente e colaborativa junto às autoridades públicas. Como empresa, garantimos que redobraremos nossa atenção para que um episódio indesculpável como esse não venha a se repetir”, diz a mensagem encaminhada pela assessoria da empresa.

A Aurora divulgou na manhã desta sexta-feira (3) uma nova manifestação sobre o assunto.

Leia a íntegra da carta aberta da Vinícola Aurora:

“Carta aberta da Vinícola Aurora à sociedade brasileira

No início do século passado, algumas famílias italianas cruzaram o Atlântico à procura de dias melhores. Nas malas, poucas peças de roupa, uma ou outra foto desbotada, muita coragem e um sonho: refazer a vida em um país estranho. A Vinícola Aurora nasceu desse sonho. Desse sonho e de muito trabalho.

O trabalho que sempre correu nas veias de nossos fundadores logo se misturou a esta terra, espalhou-se por entre os parreirais, nutriu cada planta com um inegociável senso de respeito pelas mãos que a semearam, que a colheram, que a ajudaram a ser da uva, o vinho, e a ganhar o mundo, reconhecimentos e, mais importante, ganhar um lugar à mesa e no coração dos brasileiros.

Os recentes acontecimentos envolvendo nossa relação com a empresa Fênix nos envergonham profundamente. Envergonham e enfurecem. Aprendemos com aqueles que vieram antes que, sem trabalho, nada seríamos. O trabalho é sagrado. Trair esse princípio seria trair a nossa história e trair a nós mesmos. Entretanto, ainda que de forma involuntária, sentimos como se fora isso que fizemos.

Primeiramente, gostaríamos de apresentar nossas mais sinceras desculpas aos trabalhadores vitimados pela situação. Ninguém mais do que eles trazem, nos ombros curados pelo Sol, o peso de uma prática intolerável, ontem, hoje e sempre. A testa daqueles que fazem o Brasil acontecer, todos os dias, às custas do seu suor honesto, deveria estar sempre erguida, orgulhosa, e nunca subjugada pela ganância de uns poucos. Repudiamos isso com todas as nossas forças.

Em seguida, sentimo-nos obrigados a estender essas desculpas ao povo brasileiro como um todo, não apenas como discurso, mas como prática. Já cometemos erros, mas temos o compromisso de não repeti-los. Como empresa, garantimos que a atenção a um tema que nos é tão relevante será redobrada, práticas serão revistas, e todas as garantias para que um episódio indesculpável como esse não venha a se repetir serão tomadas. Temos um longo caminho pela frente, mas todo longo caminho começa com um primeiro passo, e ele é dado agora.

Desde já estamos trabalhando em um programa robusto que deve implementar mudanças substanciais nas dinâmicas da Vinícola Aurora. Essas mudanças devem qualificar não apenas a nossa relação com todos os parceiros, na busca de obtermos controle sobre os processos como um todo, mas também nas práticas e políticas internas da empresa e quanto ao nosso papel enquanto agente econômico, social e cultural de destaque em nossa região e a responsabilidade que advém disso.

Acreditamos nos valores que queremos reafirmar para nos tornarmos dignos da confiança do Brasil mais uma vez e espalhar o seu nome aos quatro cantos do mundo, em cores vivas e pujantes e não em notas cinzas como a que atravessamos neste momento. Esperamos sair do outro lado como uma empresa melhor. Estamos aqui, com a mente e o coração abertos, a começar tudo de novo, se for preciso, como fizeram nossos antepassados ao aqui desembarcarem. Apenas, ao contrário deles, que eram pura incerteza sobre uma terra estranha, fazemos isso com a convicção de ser este um país maravilhoso que merece o melhor de nós.

Trabalho não nos assusta. Deveria ser sempre uma fonte de alegria e realização. E a Vinícola Aurora não medirá esforços para colaborar com a construção de um mundo em que o respeito, o orgulho e a realização façam parte da vida de cada trabalhador.

Sinceramente,

Cooperativa Vinícola Aurora”