Páscoa terá incremento de 9% no lançamento de produtos neste ano, projeta Abicab

A Páscoa deste ano, que será celebrada no dia 9 de abri, será cheia de novidades para os fãs de chocolates. Segundo levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (Abicab), o setor terá 163 novos produtos chegando às gôndolas, nas prateleiras e à disposição via e-commerce, resultado de novas parcerias, ingredientes, formatos, sabores e combinações de produtos.

O presidente da Abicab, Ubiracy Fonsêca, destaca que as indústrias se preparam com antecedência para garantir que os consumidores tenham acesso aos produtos e mantenham as tradições da data. “A Páscoa é uma data muito especial para os brasileiros e fundamental para o setor, e nesse período há grande intenção de compra dos produtos de chocolates. Por este motivo, as empresas inovam sempre na ampliação dos seus portfolios. Com uso de tecnologia e matéria-prima de qualidade, a indústria de chocolate está cada vez mais consolidada, sinalizando todo o seu potencial”, afirma.

De acordo com a Abicab, o mercado vai oferecer, além de ovos de Páscoa, outros produtos de chocolate com diferentes intensidades, como ao leite, diferentes percentuais de cacau, branco, mesclado. Para atrair os consumidores, uma das estratégias por parte dos fabricantes e lojistas é a aposta em embalagens diferenciadas para presentes.

No ano passado, a indústria nacional registrou mais de 10 mil toneladas de ovos e produtos de Páscoa, um crescimento de 13% na produção quando comparado com 2021.