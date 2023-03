Primeira edição do Giro Pelo Rio Grande de 2023 será realizada em Gravataí

O Brasil tem alguns desafios bastante claros. O primeiro é a produtividade. Com exceção do agronegócio, a produtividade brasileira está estagnada há mais de três décadas. O País precisa também aprofundar as reformas (administrativa e tributária), continuar melhorando a regulação, como foi feito na área do saneamento básico e da cabotagem e oferecer segurança jurídica para investimentos. A avaliação foi feita pelo cientista político Fernando Schüler, que participa no dia 30 de março em Gravataí, da primeira edição de 2023 do Giro Pelo Rio Grande - evento promovido pela Fecomércio/RS. "O País também precisa modernizar o setor público e melhorar a educação", acrescenta Schuler.

O evento vai tratar de temas como a liberdade de expressão, a relação entre os três poderes e a montagem da base de apoio do governo Lula no Congresso. Com o tema "Brasil 2023: para onde estamos indo", a iniciativa terá também a presença do consultor econômico Marcelo Portugal. O painel será mediado pelo presidente da Fecomércio/RS Luiz Carlos Bohn, e pelo economista e gerente de Relações Governamentais da Federação, Lucas Schifino. Os painelistas vão debater também temas econômicos, como a reforma tributária, o combate à inflação e o fim das privatizações no Brasil. O Giro Pelo Rio Grande é realizado desde 2011 pela federação.

Para Luiz Carlos Bohn, presidente da Fecomércio-RS, o Giro pelo Rio Grande é um dos mais importantes da Instituição. "Acreditamos que esse momento é uma oportunidade para estarmos ainda mais próximos do empresariado, conhecendo suas reais necessidades. Este é um dos motivos pelo qual promovemos esse encontro em diversas regiões do Estado. A Federação tem como prioridade estar próxima da sociedade gaúcha, sempre buscando, por meio do debate e da escuta ativa, desenvolver o nosso Estado”, ponderou Bohn.

Como em todas as edições anteriores, o objetivo é apresentar os posicionamentos da Fecomércio/RS com relação à realidade do Brasil e debater com a sociedade gaúcha formas de melhorar o País e o Rio Grande do Sul. O Giro Pelo Rio Grande será realizado no Sindilojas Gravataí, na rua Adolfo Inácio de Barcelos, 336, no Centro. A iniciativa será realizada também nas cidades de Lajeado (16/5), Caxias do Sul (27/7), Pelotas (1º/8), Erechim (28/9) e Uruguaiana (17/10).