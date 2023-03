Consumo de gás natural, sem geração elétrica, cresce 7,2% em 2022 no Brasil

Sem considerar o segmento térmico, o consumo médio de gás natural em 2022 em todo o Brasil chegou a aproximadamente 45,1 milhões de metros cúbicos/dia, o que representa um crescimento de 7,2% na comparação com o resultado de 2021, quando o consumo médio foi de cerca de 42,1 milhões de metros cúbicos/dia.

Esses dados representam a somatória dos volumes consumidos pelos clientes dos segmentos industrial, automotivo, comercial, residencial, cogeração, matéria-prima e outros, a partir de levantamento estatístico mensal da Abegás com concessionárias de distribuição de gás canalizado em todo o País, exceto o volume para a geração elétrica.

Considerando todos os segmentos, o consumo médio total teve um recuo de 24% – resultado da drástica redução de 62,6% do despacho de gás natural para as usinas termelétricas pelo Operador Nacional dos Sistema Interligado (ONS), em função da melhora do quadro hidrológico. Em 2022, o despacho foi de 12,7 milhões de metros cúbicos/dia em 2022, enquanto em 2021 foi de aproximadamente 34 milhões de metros cúbicos/dia.

“O ano de 2022 foi positivo para as empresas de distribuição de gás canalizado, com crescimento de 7,2% sem considerar o volume térmico. Além disso, os investimentos das distribuidoras, somente em 2022, propiciaram uma expansão de mais de 1,2 mil quilômetros na rede de distribuição (alta de 3,1% na comparação com a extensão de 2021) levando o gás natural a 238 mil novos consumidores (alta de 5,8%)”, explica o presidente executivo da Abegás, Augusto Salomon.

Em 2022, o segmento industrial teve um consumo médio de aproximadamente 31,6 milhões de metros cúbicos/dia (ante cerca de 29,5 milhões de metros cúbicos/dia em 2021), confirmando uma trajetória de recuperação da indústria após o período mais crítico da pandemia. Outra retomada expressiva foi a do consumo de gás natural para fins automotivos. O uso de GNV em 2022 foi de aproximadamente 6,3 milhões de metros cúbicos/dia (ante cerca de 5,9 milhões de metros cúbicos/dia em 2021). Também

tiveram alta no consumo os segmentos comercial e residencial. O ponto alto foi a recuperação do comércio (crescimento de 11,6%). Já o consumo residencial avançou 1,9%.

Segundo o presidente executivo da Abegás, o gás natural tem uma importância estratégica para o crescimento econômico do País. “O gás natural tem um imenso potencial para fomentar a reindustrialização do País e para a transição energética, especialmente com o uso do GNV no transporte de cargas e passageiros. O País precisa de investimentos em infraestrutura essencial, como dutos de escoamento e gasodutos de transporte, para ampliar a oferta e interiorizar os benefícios do gás

canalizado, que contribuem para a segurança energética, dando base para a expansão das novas fontes renováveis”, afirma Salomon. Hoje, o gás natural chega a mais de 4,2 milhões de consumidores através de 41,5 mil quilômetros de redes de distribuição espalhadas por todo o País.